Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Kulliye'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'yi kabul etti. İki liderin görüşmesinde; Türkiye ile Güney Afrika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan kabulde, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını, iki ülke arasında gerçekleştirilen İkili Ulusal Komisyon mekanizması toplantısında alınan kararların ve imzalanan belgelerin hayırlı olması temennisini ifade etti.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM

Türkiye’nin Gazze’ye insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması ve sağlanan ateşkesin uygulanmasını takip ettiğini belirten Erdoğan, Güney Afrika’nın Filistin davasının savunulmasına desteğini takdirle karşıladıklarını belirtti.

G20 LİDERLER ZİRVESİ

Erdoğan, Güney Afrika’ya Kasım ayında gerçekleştirecekleri G20 Liderler Zirvesi hazırlıklarında kolaylıklar dilerken Türkiye’nin zirvede en iyi şekilde temsil edileceğini söyledi.