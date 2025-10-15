Menü Kapat
16°
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Kulliye'de kabul etti

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile ile Külliyesi'nde görüştü. İki liderin görüşmesinde; Gazze'ye insani yardım ana gündem maddelerinden biriydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Kulliye'de kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'yi kabul etti. İki liderin görüşmesinde; ile Güney Afrika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Kulliye'de kabul etti

Erdoğan kabulde, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını, iki ülke arasında gerçekleştirilen İkili Ulusal Komisyon mekanizması toplantısında alınan kararların ve imzalanan belgelerin hayırlı olması temennisini ifade etti.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM

Türkiye’nin ’ye insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması ve sağlanan ateşkesin uygulanmasını takip ettiğini belirten Erdoğan, Güney Afrika’nın Filistin davasının savunulmasına desteğini takdirle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Kulliye'de kabul etti

G20 LİDERLER ZİRVESİ

Erdoğan, Güney Afrika’ya Kasım ayında gerçekleştirecekleri Liderler Zirvesi hazırlıklarında kolaylıklar dilerken Türkiye’nin zirvede en iyi şekilde temsil edileceğini söyledi.

