 Erdem Avsar

PUBG: Battlegrounds güncellemesi yayınlandı mı?

Krafton, dünya genelinde sevilen oyunu PUBG: Battlegrounds’un Ekim ayı güncellemesinin bugün itibarıyla yayına alındığını açıkladı. Güncellemede yeni bir karakter, kapsamlı silah kullanımı düzenlemeleri ve sınırlı süreli Cadılar Bayramı ortaklık modu ilgi çekti.

PUBG: Battlegrounds güncellemesi yayınlandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
19:00
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
19:00

PUBG: Battlegrounds’un Ekim ayı güncellemesinin yıldızı ise kuşkusuz yeni karakter “Dorian”ın savaş alanlarında boy göstermesi oldu.

İlk kez Nisan ayında tanıtılan Kahraman sistemi, Kahraman Görünümü, emote’lar, öldürme efektleri, Hava Dalışı Efekti ve ölüm rozetleri gibi birçok bileşenden oluşan ücretli ve seviye temelli bir yapı.

PUBG: Battlegrounds güncellemesi yayınlandı mı?

Bu sistem, oyunculara sıradan bir kozmetiğin aksine yepyeni bir karakter kimliğiyle oynama fırsatı sunuyor.

Yeni kahraman Dorian, müziğe bağlı bir heavy metal müzisyeni olarak karşımıza çıkıyor.

Brütal vokallerle bezeli eşsiz sanatçı ruhu sayesinde Battlegrounds’a davet edilen bu müzisyen, savaş alanlarına iz bırakmaya geliyor.

Oyuncular Dorian’ı Atölye kısmında bulabiliyor ve yükseltmeler sayesinde yeni özellikleri keşfedebiliyor.

PUBG: Battlegrounds güncellemesi yayınlandı mı?

Skibidi Toilet ile yapılan özel mod, sırasıyla PC ve konsol sürümlerine eklenecek.

Sadece 4 kişilik ekipler için tasarlanan bu sınırlı Arcade modu, Toilet boss’lara karşı PvE türünde bir patron savaşı sunuyor.

Oyuncular, maç sonunda Kimyasal Kutular kazanarak bir sonraki karşılaşmada silahlarını geliştirebilecekler.

