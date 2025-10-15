Sarıyer'de Servet Çetin dönemi: Mukavele imzalandı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, teknik direktör Servet Çetin ile mukavele imzaladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Tecrübesiyle, karakteriyle ve hırsıyla tanıdığımız Servet Çetin, artık Sarıyer'imizin yeni teknik direktörü. Hocamıza 'hoş geldin' diyor, birlikte nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

44 yaşındaki çalıştırıcı daha önce Süper Lig’de 19 maç Sivasspor, 1. Lig’de de 29 maç Amed Sportif Faaliyetler’de görev yaptı.