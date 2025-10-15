Galatasaray'dan Okan Buruk'a rekor maaş! Deneyimli teknik adamla sözleşme yenilendi

Galalatasaray ile 3 sene üst üste şampiyon olan ve dördüncü sezonuna da oldukça etkili başlayan teknik direktör Okan Buruk, sarı kırmızılılarla yeni bir sözleşmeye imza attı. Dursun Özbek’le sözleşme görüşmelerinde bulunan Okan Buruk’un imzaladığı anlaşmanın içeriği belli oldu.

MESAJ VERDİ!

Türkiye Gazetesinin haberine göre; Mayıs 2026’da seçimli genel kurul olmasına karşın kamuoyu, camia ve taraftara “Ben burada olduğum sürece Okan Buruk ile devam edeceğim!” mesajını yolladı.

İŞTE SÖZLEŞMENİN DETAYLARI…

Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk’a 1+2 yıllık mukavele önerdi. Okan Buruk’un, yaklaşımı ve tavrı ile hem başkanı hem de yönetimi bir defa daha etkiledi.

"1 YIL YETERLİ"

Sezon sonu mukavelesi bitecek olan Buruk, “Benim Galatasaray ile olan bağım için imzaya gerek yok. Bu çok iyi hamlenizi anlıyorum. Hedefim 5’te 5 ile Türk futbolunda Galatasaray’ın bir ilke daha imza atması. Bunun içinde artı 1 yıl yeterli. 2 yıl değil artı 1 yıl yapalım. Sonrasına bakalım. Bu sizin için de iyi olur” dedi.

YILLIK 4 MİLYON EURO

Okan Buruk ile yıllık 4 milyon eurodan 1+2 yıllık yeni anlaşma yapıldı. Lig şampiyonluğu (600 bin euro), Türkiye Kupası (300 bin euro) ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale (600 bin euro) başarı bonusu eklendi.