 Serhat Yıldız

Galatasaray'dan Okan Buruk'a rekor maaş! Deneyimli teknik adamla sözleşme yenilendi

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme yenileme konusu gündemi epeyce meşgul etmişti. Son gelişmelerden sonra sarı-kırmızılı ekibin deneyimli teknik adam ile sözleşme yenilediği aktarıldı. Buruk’un imza attığı sözleşmeye dair maddeler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Okan Buruk'a rekor maaş! Deneyimli teknik adamla sözleşme yenilendi
15.10.2025
14:46
15.10.2025
14:46

Galalatasaray ile 3 sene üst üste olan ve dördüncü sezonuna da oldukça etkili başlayan , sarı kırmızılılarla yeni bir sözleşmeye imza attı. ’le görüşmelerinde bulunan Okan Buruk’un imzaladığı anlaşmanın içeriği belli oldu.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a rekor maaş! Deneyimli teknik adamla sözleşme yenilendi

MESAJ VERDİ!

Türkiye Gazetesinin haberine göre; Mayıs 2026’da seçimli genel kurul olmasına karşın kamuoyu, camia ve taraftara “Ben burada olduğum sürece Okan Buruk ile devam edeceğim!” mesajını yolladı.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a rekor maaş! Deneyimli teknik adamla sözleşme yenilendi

İŞTE SÖZLEŞMENİN DETAYLARI…

Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk’a 1+2 yıllık mukavele önerdi. Okan Buruk’un, yaklaşımı ve tavrı ile hem başkanı hem de yönetimi bir defa daha etkiledi.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a rekor maaş! Deneyimli teknik adamla sözleşme yenilendi

"1 YIL YETERLİ"

Sezon sonu mukavelesi bitecek olan Buruk, “Benim ile olan bağım için imzaya gerek yok. Bu çok iyi hamlenizi anlıyorum. Hedefim 5’te 5 ile Türk futbolunda Galatasaray’ın bir ilke daha imza atması. Bunun içinde artı 1 yıl yeterli. 2 yıl değil artı 1 yıl yapalım. Sonrasına bakalım. Bu sizin için de iyi olur” dedi.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a rekor maaş! Deneyimli teknik adamla sözleşme yenilendi

YILLIK 4 MİLYON EURO

Okan Buruk ile yıllık 4 milyon eurodan 1+2 yıllık yeni anlaşma yapıldı. Lig şampiyonluğu (600 bin euro), Türkiye Kupası (300 bin euro) ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale (600 bin euro) başarı bonusu eklendi.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a rekor maaş! Deneyimli teknik adamla sözleşme yenilendi
