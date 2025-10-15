Türkiye kaçıncı sırada Dünya Kupası 2025? Gürcistan ve Bulgaristan galibiyeti sonrası güncel puan durumu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Milli takımımız dün galibiyet alırken Türkiye kaçıncı sırada merak edildi.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız grupta ikinci sırada yer alıyor. İspanya 12 puanla ilk sırada yer alırken milli takımımız 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu Puan Durumu