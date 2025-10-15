Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Türkiye kaçıncı sırada Dünya Kupası 2025? Gürcistan ve Bulgaristan galibiyeti sonrası güncel puan durumu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, yüksek ihtimalle grubu ikinci olarak bitirebilecek. E Grubu'nda güncel puan durumu ve Türkiye kaçıncı sırada belli oldu.

Türkiye kaçıncı sırada Dünya Kupası 2025? Gürcistan ve Bulgaristan galibiyeti sonrası güncel puan durumu
Dünya Kupası 'nde heyecan devam ediyor. Milli takımımız dün galibiyet alırken Türkiye kaçıncı sırada merak edildi.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA 2025?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de 'ı 4-1 mağlup eden A Milli Takımımız grupta ikinci sırada yer alıyor. 12 puanla ilk sırada yer alırken milli takımımız 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye kaçıncı sırada Dünya Kupası 2025? Gürcistan ve Bulgaristan galibiyeti sonrası güncel puan durumu

DÜNYA KUPASI E GRUBU PUAN DURUMU GÜNCEL

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu Puan Durumu

  1. İspanya
    Oynadığı Maç: 4
    Galibiyet: 4
    Beraberlik: 0
    Mağlubiyet: 0
    Attığı Gol: 15
    Yediği Gol: 0
    Puan: 12
    Yenilgi Yok – Grubun lideri ve en formda takımı.
  2. Türkiye
    Oynadığı Maç: 4
    Galibiyet: 3
    Beraberlik: 0
    Mağlubiyet: 1
    Attığı Gol: 13
    Yediği Gol: 10
    Puan: 9
    Tek yenilgisini İspanya karşısında aldı. Grupta ikinci sırada.
  3. Gürcistan
    Oynadığı Maç: 4
    Galibiyet: 1
    Beraberlik: 0
    Mağlubiyet: 3
    Attığı Gol: 6
    Yediği Gol: 9
    Puan: 3
    Sadece Bulgaristan’ı mağlup etti, diğer üç maçta yenildi.
  4. Bulgaristan
    Oynadığı Maç: 4
    Galibiyet: 0
    Beraberlik: 0
    Mağlubiyet: 4
    Attığı Gol: 1
    Yediği Gol: 16
    Puan: 0
    Grubun en zayıf halkası, tüm maçlarını kaybetti.
