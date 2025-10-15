Şara’dan Rusya'ya ilk ziyaret! Vladimir Putin'den Esad'ın iadesini isteyecek

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, ilk Rusya ziyareti kapsamında başkent Moskova’ya ulaştı. Ziyaretinde Şara’ya Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra eşlik etti.

SURİYE'DEKİ RUS ASKERİ ÜSSÜNÜN DURUMU

Kremlin’den yapılan açıklamada, görüşmede Suriye’deki iki Rus askeri üssünün durumu ve yeniden yapılandırılması konularının gündeme geleceği belirtildi.

ESAD'IN İADESİNİ İSTEYECEK

Öte yandan Fransız basını, Eş-Şara’nın ziyaret sırasında Putin'den eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kendilerine teslim edilmesini talep edeceği öne sürüldü.

MOSKOVA'DA PUTİN - ŞARA ZİRVESİ

Şara, Moskova temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Putin, Rusya ve Suriye'nin onlarca yıl boyunca inşa edilmiş özel bir dostluğa sahip olduğunu belirtti.

Putin, "Rusya, Suriye ile ilişkilerinde tarih boyunca her zaman siyasi konjonktüre değil, Suriye halkının çıkarlarına öncelik vermiştir" dedi. Şara ise bölge istikrarına odaklanarak Rusya ile ilişkilerini yeniden başlatmayı hedeflediğini belirtti.