Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Şara’dan Rusya'ya ilk ziyaret! Vladimir Putin'den Esad'ın iadesini isteyecek

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, ilk Rusya ziyareti kapsamında başkent Moskova’ya geldi. Şara'nın Vladimir Putin'den Beşar Esad’ın kendilerine teslim edilmesini talep edeceği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 14:53

Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, ilk ziyareti kapsamında başkent Moskova’ya ulaştı. Ziyaretinde Şara’ya Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra eşlik etti.

Şara’dan Rusya'ya ilk ziyaret! Vladimir Putin'den Esad'ın iadesini isteyecek

SURİYE'DEKİ RUS ASKERİ ÜSSÜNÜN DURUMU

Kremlin’den yapılan açıklamada, görüşmede Suriye’deki iki Rus askeri üssünün durumu ve yeniden yapılandırılması konularının gündeme geleceği belirtildi.

Şara’dan Rusya'ya ilk ziyaret! Vladimir Putin'den Esad'ın iadesini isteyecek

ESAD'IN İADESİNİ İSTEYECEK

Öte yandan Fransız basını, Eş-Şara’nın ziyaret sırasında Putin'den eski Devlet Başkanı ’ın kendilerine teslim edilmesini talep edeceği öne sürüldü.

Şara’dan Rusya'ya ilk ziyaret! Vladimir Putin'den Esad'ın iadesini isteyecek

MOSKOVA'DA PUTİN - ŞARA ZİRVESİ

Şara, Moskova temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı ile bir araya geldi. Putin, Rusya ve Suriye'nin onlarca yıl boyunca inşa edilmiş özel bir dostluğa sahip olduğunu belirtti.

Şara’dan Rusya'ya ilk ziyaret! Vladimir Putin'den Esad'ın iadesini isteyecek

Putin, "Rusya, Suriye ile ilişkilerinde tarih boyunca her zaman siyasi konjonktüre değil, Suriye halkının çıkarlarına öncelik vermiştir" dedi. Şara ise bölge istikrarına odaklanarak Rusya ile ilişkilerini yeniden başlatmayı hedeflediğini belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump şimdi de bu ülkeye kafayı taktı: Cezalandırılmalılar!
Dünyanın en kötü kokulu çiçeği çalındı! 60 kiloluk Ceset Çiçeği yakında açacaktı
Nükleer felaket kapıda! Rusya, Ukrayna'ya bölgesel ateşkes teklif etti
ETİKETLER
#rusya
#suriye
#vladimir putin
#beşar esad
#Ahmed Eş-şara
#Suriye İç Savaşı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.