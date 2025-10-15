Menü Kapat
16°
Editor
 | Murat Makas

Dünyanın en gürültülü şehirleri belli oldu! İstanbul'un sıralaması şaşırttı

Dünyanın en gürültülü şehirleri listesinde İstanbul'un sırası belli oldu. Dünya genelinde vatandaşı rahatsız edici unsurların yer aldığı araştırmalarda liste güncellendi. İşte dünyanın en gürültülü şehirleri...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 15:18

Küresel ölçekte yapılan bir araştırma şehir yaşamının en rahatsız edici unsurlarından biri olan gürültü kirliliğini mercek altına aldı. 5 farklı faktöre dayandırılan değerlendirme sonucunda ’un sırası belli oldu.

Avustralyalı şirket Onebed’in anket çalışmaları ve ’in yaptığı çalışmalarda 2024 yılı öncesine ait listede de Türkiye yer almıştı. Onebed ve Forbes gibi şirketlerin araştırması tekrar güncellendi.

Dünyanın en gürültülü şehirleri belli oldu! İstanbul'un sıralaması şaşırttı

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNDE LİSTE

Araştırma sonucu şehirlerin sadece nüfus yoğunluğu ve turizm hareketliliğini değil aynı zamanda kent yaşamındaki ses kaynaklarını da ortaya koydu. Arabalar, kalabalık toplu taşıma araçları, gece hayatı ve sokak etkinlikleri, gürültü kirliliğini artıran başlıca unsurlar arasında gösterildi.

Dünyanın en gürültülü şehirleri belli oldu! İstanbul'un sıralaması şaşırttı

Yapılan sıralamada İstanbul dünyanın en gürültülü 5. şehri oldu. 150 puan üzerinden 102 puan alan İstanbul, özellikle trafiğiyle öne çıktı.

Dünyanın en gürültülü şehirleri belli oldu! İstanbul'un sıralaması şaşırttı

İŞTE EN GÜRÜLTÜLÜ 15 ŞEHİR:

New York
Barselona
Los Angeles
Londra
İstanbul
Yeni Delhi
Tokyo
Manila
Bombay (Mumbai)
Sao Paulo
Seul
Bangkok
Paris
Dublin

Dünyanın en gürültülü şehirleri belli oldu! İstanbul'un sıralaması şaşırttı
