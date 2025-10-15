Dünyanın en gürültülü şehirleri belli oldu! İstanbul'un sıralaması şaşırttı

Küresel ölçekte yapılan bir araştırma şehir yaşamının en rahatsız edici unsurlarından biri olan gürültü kirliliğini mercek altına aldı. 5 farklı faktöre dayandırılan değerlendirme sonucunda İstanbul’un sırası belli oldu.

Avustralyalı şirket Onebed’in anket çalışmaları ve Forbes’in yaptığı çalışmalarda 2024 yılı öncesine ait listede de Türkiye yer almıştı. Onebed ve Forbes gibi şirketlerin araştırması tekrar güncellendi.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNDE LİSTE

Araştırma sonucu şehirlerin sadece nüfus yoğunluğu ve turizm hareketliliğini değil aynı zamanda kent yaşamındaki ses kaynaklarını da ortaya koydu. Arabalar, kalabalık toplu taşıma araçları, gece hayatı ve sokak etkinlikleri, gürültü kirliliğini artıran başlıca unsurlar arasında gösterildi.

Yapılan sıralamada İstanbul dünyanın en gürültülü 5. şehri oldu. 150 puan üzerinden 102 puan alan İstanbul, özellikle trafiğiyle öne çıktı.

İŞTE EN GÜRÜLTÜLÜ 15 ŞEHİR:

New York

Barselona

Los Angeles

Londra

İstanbul

Yeni Delhi

Tokyo

Manila

Bombay (Mumbai)

Sao Paulo

Seul

Bangkok

Paris

Dublin