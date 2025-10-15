Dünyanın en gürültülü şehirleri belli oldu! İstanbul'un sıralaması şaşırttı

Kategoriler
İstanbul
Küresel ölçekte yapılan bir araştırma şehir yaşamının en rahatsız edici unsurlarından biri olan gürültü kirliliğini mercek altına aldı. 5 farklı faktöre dayandırılan değerlendirme sonucunda İstanbul’un sırası belli oldu.
Avustralyalı şirket Onebed’in anket çalışmaları ve Forbes’in yaptığı çalışmalarda 2024 yılı öncesine ait listede de Türkiye yer almıştı. Onebed ve Forbes gibi şirketlerin araştırması tekrar güncellendi.
Araştırma sonucu şehirlerin sadece nüfus yoğunluğu ve turizm hareketliliğini değil aynı zamanda kent yaşamındaki ses kaynaklarını da ortaya koydu. Arabalar, kalabalık toplu taşıma araçları, gece hayatı ve sokak etkinlikleri, gürültü kirliliğini artıran başlıca unsurlar arasında gösterildi.
Yapılan sıralamada İstanbul dünyanın en gürültülü 5. şehri oldu. 150 puan üzerinden 102 puan alan İstanbul, özellikle trafiğiyle öne çıktı.
New York
Barselona
Los Angeles
Londra
İstanbul
Yeni Delhi
Tokyo
Manila
Bombay (Mumbai)
Sao Paulo
Seul
Bangkok
Paris
Dublin