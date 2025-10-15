İranlı muhalif İstanbul'da öldürüldü!

Arnavutköy'de dün akşam saat 20.30 sularında evine gitmeye çalışırken silahlı saldırıya uğrayan İranlı muhalif Masoud Nazari'nin ağır yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan İranlı Nazari yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

ÖLÜMÜ İRAN BASININDA GÜNDEM OLDU

Nazari'nin öldürülmesine ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

İran'da rejim ve askeri yetkililere yönelik sert eleştirileriyle tanınan dini bir kişilik olan Masoud Nazari'nin 10 yıl önce ülkeden kaçtığı öğrenildi. Nazari'nin öldürülmesi İran basınında da geniş şekilde yer buldu.