Yasa dışı bahisçilere geçit yok! Antalya'da finans evlerine baskın

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 5 kişinin yasa dışı bahis organizasyonları düzenlediği belirlendi.

FİNANS EVLERİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Yapılan operasyonda yasa dışı bahis sitelerinin panel ve para trafiği yönettiği 5 şüpheli yakalandı.

Finans ofisi olarak kullandığı tespit edilen iki adrese yapılan operasyonda çok sayıda dijital materyale el konulurken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.