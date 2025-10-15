Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İzmir Kitap Fuarı ne zaman 2025? 6. İzmir Kitap Fuarı ziyaret saatleri

Bu yıl 6. kez gerçekleştirilecek olan İzmir Kitap Fuarı'nın ne zaman başlayacağı duyuruldu. Her yıl binlerce vatandaşın ziyaret ettiği İzmir Kitap Fuarı bu yıl tekrardan Kültürpark'ta düzenlenecek. Vatandaşlar tarafından 2025 İzmir Kitap Fuarı ziyaret saatleri merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir Kitap Fuarı ne zaman 2025? 6. İzmir Kitap Fuarı ziyaret saatleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 14:21

'in Konak ilçesinde bulunan Kültürpark'ta gerçekleştirilecek olan 6. İzmir Kitap Fuarı için geri sayım başladı. Fuar süresince kitapseverler ücretsiz olarak imza törenleri ve söyleşi programlarına katılım sağlayabilecekler.

Vatandaşlar tarafından 2025 İzmir Kitap Fuarı ne zaman gerçekleştirileceği ve ziyaret saatleri ise merak ediliyor.

İzmir Kitap Fuarı ne zaman 2025? 6. İzmir Kitap Fuarı ziyaret saatleri

İZMİR KİTAP FUARI NE ZAMAN 2025?

Bu yıl 6. kez gerçekleştirilecek olan İzmir Kitap Fuarı, 17 Ekim 2025 tarihinde kitap meraklılarına kapılarını açacak. 10 gün boyunca devam edecek olan 6. İzmir Kitap Fuarı 26 Ekim 2025 tarihinde ise sona erecek.

Bu süre zarfında vatandaşlar her gün farklı yazarların katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan imza törenlerine ve söyleşilere katılım sağlayabilecekler.

İzmir Kitap Fuarı ne zaman 2025? 6. İzmir Kitap Fuarı ziyaret saatleri

İZMİR KİTAP FUARI ZİYARET SAATLERİ

İzmir Kitap Fuarı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre fuar her gün saat 10.00'da kapılarını ziyaretçilerine açacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan İzmir Kitap Fuarı'nı vatandaşlar saat 20.00'ye kadar ziyaret edebilecek.

ETİKETLER
#izmir
#İzmir Kitap Fuarı
#Kültürpark
#Kitap Fuarı
#İmza Töreni
#Söyleşi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.