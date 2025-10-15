İzmir Kitap Fuarı ne zaman 2025? 6. İzmir Kitap Fuarı ziyaret saatleri

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Kültürpark'ta gerçekleştirilecek olan 6. İzmir Kitap Fuarı için geri sayım başladı. Fuar süresince kitapseverler ücretsiz olarak imza törenleri ve söyleşi programlarına katılım sağlayabilecekler.

Vatandaşlar tarafından 2025 İzmir Kitap Fuarı ne zaman gerçekleştirileceği ve ziyaret saatleri ise merak ediliyor.

İZMİR KİTAP FUARI NE ZAMAN 2025?

Bu yıl 6. kez gerçekleştirilecek olan İzmir Kitap Fuarı, 17 Ekim 2025 tarihinde kitap meraklılarına kapılarını açacak. 10 gün boyunca devam edecek olan 6. İzmir Kitap Fuarı 26 Ekim 2025 tarihinde ise sona erecek.

Bu süre zarfında vatandaşlar her gün farklı yazarların katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan imza törenlerine ve söyleşilere katılım sağlayabilecekler.

İZMİR KİTAP FUARI ZİYARET SAATLERİ

İzmir Kitap Fuarı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre fuar her gün saat 10.00'da kapılarını ziyaretçilerine açacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan İzmir Kitap Fuarı'nı vatandaşlar saat 20.00'ye kadar ziyaret edebilecek.