16°
 Murat Makas

Beşiktaş'a pres makinesi! Yıldız isim için İngiltere'ye gidilecek

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın istediği doğrultuda orta saha arayışlarına başladı. Başkan Serdal Adalı daha önce teklif yapılan Crystal Palace'ın yıldız orta sahası için bir kez daha masaya oturacak.

Beşiktaş'a pres makinesi! Yıldız isim için İngiltere'ye gidilecek
devre arası dönemi için çalışmalarını başladı. Teknik Direktör takviyesi istiyor. Sergen Yalçın’ın, Başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede orta sahaya mutlak transfer istediği öne sürüldü.

Beşiktaş'a pres makinesi! Yıldız isim için İngiltere'ye gidilecek

Siyah-beyazlı yönetim bu doğrultuda yaz transfer döneminin son gününde resmi teklif yaptığı Jefferson Lerma'nın durumunu yakından takip ediyor. Bilindiği gibi Kulübü, Beşiktaş'ın teklifine olumsuz cevap vermiş transfer gerçekleşmemişti.

SERDAL ADALI BİTİRECEK

Siyah-beyazlıların teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği Kolombiyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için ocakta İngiltere'ye çıkarma yapacağı öğrenildi. Başkan Serdal Adalı'nın Crystal Palace yönetimiyle bir kez daha masaya oturup transferi nihayetine erdirmesi bekleniyor. 30 yaşındaki oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

Beşiktaş'a pres makinesi! Yıldız isim için İngiltere'ye gidilecek

PRES MAKİNESİ

Defansif orta saha oyuncusu olan (6 numara) Jefferson Lerma, top kapma ve pres özellikleri ile öne çıkıyor. Sağ bek ve stoper gibi bölgelerde de görev yaptığı için tam bir 'joker'. Fizik gücü ve kondisyonu üst seviyede olan Kolombiyalı yıldız, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği vasıflara sahip.

Beşiktaş'a pres makinesi! Yıldız isim için İngiltere'ye gidilecek

Bu sezon Crystal Palace formasıyla Premier Lig, Konferans Ligi, Community Shield ve EFL Cup'ta toplam 12 maçta süre alan Lerma gol ve asist katkısı yapamadı.

