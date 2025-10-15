Dünyanın en kötü kokulu çiçeği çalındı! 60 kiloluk Ceset Çiçeği yakında açacaktı

Almanya'nın Dortmund şehrinde bulunan Rombergpark Botanik Bahçesi çalışanları, rutin bir denetim sırasında 'David' isimli dünyanın en kötü kokan, 2Ceset Çiçeği' olarak bilinen bitkinin çalındığını duyurdu. Yaklaşık 60 kilogram ağırlığındaki bitkinin birkaç yılda bir çiçek açtığını söyleyen yetkililer, çalınan çiçeğin de yakın zamanda çiçek açabileceğini söyledi.

''DAVID'İN ÇALINMASI BİR DARBEDİR''

Dünyadaki nadir bitkilerden biri olan Ceset Çiçeği'ni görmek ve onu koklamak için binlerce kişi merak içinde beklerken çalındı. Bir çalışan, ''David'in çalınması bizim için bir darbedir'' dedi.

BBC'nin Newsday programına konuşan araştırmacı, ''Bu Ceset Çiçeği yaklaşık 10 yaşında. Üç yaşındayken Los Angeles Botanik Bahçesi'ndeki meslektaşlarımızdan aldık ve son yedi yıldır ona bakıyoruz" dedi.

Doğada sadece bin örneği kalan bu çiçeği ömrü ise 24 saat. Hem birkaç yılda bir çiçek açıyor hem de sadece 24 saat var oluyor. Üstelik bu süreçte etrafa oldukça kötü bir koku yayılıyor.

NEDEN DÜNYANIN EN KÖTÜ KOKAN ÇİÇEĞİ?

Ceset çiçeğinin neden bu kadar kötü koktuğu gizemi 2024 yılında Dartmouth'taki bir araştırma ekibi tarafından çözüldü. Dartmouth'daki Yaşam Bilimleri Serasında bulunan Morphy adlı 21 yıllık bir ceset çiçeğinin çiçeklerini inceleyen bilim insanları, çiçeğin kimyasal salgıladığını fark etti.

Çiçek, dimetil trisülfür, dimetil disülfür, trimetilamin, izovalerik asit ve indol gibi kimyasallardan oluşan bir kokteyl salgılıyor. Bunlar ise sırasıyla peynir, sarımsak, çürüyen balık, terli çorap ve dışkı gibi kokulara sahip.

Araştırmacılar ayrıca çiçeğin putresin adı verilen bir kimyasal da salgıladığını ortaya çıkardı. Bu kimyasal, çürüyen cesetlerden de salınıyor.