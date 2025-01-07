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Ceset kokulu dünyanın en büyük çiçeği açtı ve 'iğrenç' kokusuna rağmen büyük ilgi görüyor

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Ocak 2025 11:31 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:48
Ceset kokulu dünyanın en büyük çiçeği açtı ve &#039;iğrenç&#039; kokusuna rağmen büyük ilgi görüyor

Endonezya'nın kötü kokulu dev çiçeği Titan Arum (Leş Çiçeği), Batı Sumatra eyaletinin Agam bölgesinde koruma altındaki Palupuan ormanlarında açtı. Dünyanın en büyük çiçeği havadan görüntülendi. 

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin Agam bölgesinde koruma altındaki Palupuah ormanlarında Leş Çiçeği olarak da bilinen Titan Arum (Amorphophallus titanum) açtı. Nesli tükenmekte olan dünyanın en büyük çiçeği, havadan görüntülendi.

Ceset kokulu dünyanın en büyük çiçeği açtı ve 'iğrenç' kokusuna rağmen büyük ilgi görüyor - 1. Resim

''CESET KOKUYOR!''

Deniz seviyesinden 975 metre yükseklikte bulunan Titan Arum, güzel görüntüsüne rağmen 'iğrenç' olarak tanımlanan bir koku yayıyor. 

Ceset kokulu dünyanın en büyük çiçeği açtı ve 'iğrenç' kokusuna rağmen büyük ilgi görüyor - 2. Resim

Hatta ceset gibi koktuğu iddia ediliyor. Hoş olmayan kokusu nedeniyle "ceset çiçeği" olarak da biliniyor.

Ceset kokulu dünyanın en büyük çiçeği açtı ve 'iğrenç' kokusuna rağmen büyük ilgi görüyor - 3. Resim

7 KİLOLUK ÇİÇEK

Yaklaşık 1 metre ve 7 kilogram ağırlığa kadar büyüyebilen devasa çiçek, kokusuyla bitkiyi tozlaştıran böcekleri çekiyor.

Ceset kokulu dünyanın en büyük çiçeği açtı ve 'iğrenç' kokusuna rağmen büyük ilgi görüyor - 4. Resim

Görünür yaprakları, kökleri veya gövdesi olmayan parazitik bir bitkidir.

Ceset kokulu dünyanın en büyük çiçeği açtı ve 'iğrenç' kokusuna rağmen büyük ilgi görüyor - 5. Resim

Su ve besin elde etmek için bir konak bitkiye tutunur.

Ceset kokulu dünyanın en büyük çiçeği açtı ve 'iğrenç' kokusuna rağmen büyük ilgi görüyor - 6. Resim

36 NOKTADA YETİŞİYOR

Öte yandan Batı Sumatra Doğa Koruma Ajansı'na (BKSDA) göre, Batı Sumatra eyaletinde bu nesli tükenmekte olan çiçeğin yetiştiği 36 nokta bulunuyor.

Ceset kokulu dünyanın en büyük çiçeği açtı ve 'iğrenç' kokusuna rağmen büyük ilgi görüyor - 7. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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