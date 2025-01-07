Ceset kokulu dünyanın en büyük çiçeği açtı ve 'iğrenç' kokusuna rağmen büyük ilgi görüyor

07 Ocak 2025 11:31 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:48

Endonezya'nın kötü kokulu dev çiçeği Titan Arum (Leş Çiçeği), Batı Sumatra eyaletinin Agam bölgesinde koruma altındaki Palupuan ormanlarında açtı. Dünyanın en büyük çiçeği havadan görüntülendi.

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin Agam bölgesinde koruma altındaki Palupuah ormanlarında Leş Çiçeği olarak da bilinen Titan Arum (Amorphophallus titanum) açtı. Nesli tükenmekte olan dünyanın en büyük çiçeği, havadan görüntülendi.

''CESET KOKUYOR!''

Deniz seviyesinden 975 metre yükseklikte bulunan Titan Arum, güzel görüntüsüne rağmen 'iğrenç' olarak tanımlanan bir koku yayıyor.

Hatta ceset gibi koktuğu iddia ediliyor. Hoş olmayan kokusu nedeniyle "ceset çiçeği" olarak da biliniyor.

7 KİLOLUK ÇİÇEK

Yaklaşık 1 metre ve 7 kilogram ağırlığa kadar büyüyebilen devasa çiçek, kokusuyla bitkiyi tozlaştıran böcekleri çekiyor.

Görünür yaprakları, kökleri veya gövdesi olmayan parazitik bir bitkidir.

Su ve besin elde etmek için bir konak bitkiye tutunur.

36 NOKTADA YETİŞİYOR

Öte yandan Batı Sumatra Doğa Koruma Ajansı'na (BKSDA) göre, Batı Sumatra eyaletinde bu nesli tükenmekte olan çiçeğin yetiştiği 36 nokta bulunuyor.