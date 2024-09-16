Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Dünyanın en büyük çiçeği! Güzel görüntüsüne rağmen kokusu ceset gibi

Dünyanın en büyük çiçeği! Güzel görüntüsüne rağmen kokusu ceset gibi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
16 Eylül 2024 11:49 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:19
Dünyanın en büyük çiçeği! Güzel görüntüsüne rağmen kokusu ceset gibi

Dünyanın en büyük çiçeği Endonezya'nın Batı Sumatra şehrinde görüntülendi. Palupuh Ormanı'nda yetişen Rafflesia arnoldii isimli çiçek, güzel görüntüsüne rağmen adeta bir ceset gibi kokuyor.

Endonezya​'nın Batı Sumatra şehrinde nesli tükenmekte olan dünyanın en büyük çiçeği havadan görüntülendi. Palupuh Ormanı'nda yetişen, Rafflesia arnoldii isimli çiçek, deniz seviyesinden 975 metre yükseklikte bulunuyor. Bu bölgede sıcaklıklar ise 18-20 santigrat dereceye ulaşabiliyor.

Dünyanın en büyük çiçeği! Güzel görüntüsüne rağmen kokusu ceset gibi - 1. Resim

ÇİÇEK CESET GİBİ KOKUYOR

Rafflesia, güzel görüntüsüne rağmen 'iğrenç' olarak tanımlanan bir koku yayıyor. Hatta ceset gibi koktuğu iddia ediliyor. Hoş olmayan kokusu nedeniyle "ceset çiçeği" olarak da biliniyor.

Dünyanın en büyük çiçeği! Güzel görüntüsüne rağmen kokusu ceset gibi - 2. Resim

KOKUSU BÖCEKLERİ ÇEKİYOR

Yaklaşık 1 metre ve 7 kilogram ağırlığa kadar büyüyebilen devasa çiçek, kokusuyla bitkiyi tozlaştıran böcekleri çekiyor. 

Dünyanın en büyük çiçeği! Güzel görüntüsüne rağmen kokusu ceset gibi - 3. Resim

Görünür yaprakları, kökleri veya gövdesi olmayan parazitik bir bitkidir. Su ve besin elde etmek için bir konak bitkiye tutunur.

Dünyanın en büyük çiçeği! Güzel görüntüsüne rağmen kokusu ceset gibi - 4. Resim

36 NOKTADA YETİŞİYOR

Öte yandan Batı Sumatra Doğa Koruma Ajansı'na (BKSDA) göre, Batı Sumatra eyaletinde bu nesli tükenmekte olan çiçeğin yetiştiği 36 nokta bulunuyor.

Dünyanın en büyük çiçeği! Güzel görüntüsüne rağmen kokusu ceset gibi - 5. Resim

Dünyanın en büyük çiçeği! Güzel görüntüsüne rağmen kokusu ceset gibi - 6. Resim

Dünyanın en büyük çiçeği! Güzel görüntüsüne rağmen kokusu ceset gibi - 7. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
endonezya
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...