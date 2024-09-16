Dünyanın en büyük çiçeği! Güzel görüntüsüne rağmen kokusu ceset gibi

16 Eylül 2024 11:49 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:19

Dünyanın en büyük çiçeği Endonezya'nın Batı Sumatra şehrinde görüntülendi. Palupuh Ormanı'nda yetişen Rafflesia arnoldii isimli çiçek, güzel görüntüsüne rağmen adeta bir ceset gibi kokuyor.

Endonezya​'nın Batı Sumatra şehrinde nesli tükenmekte olan dünyanın en büyük çiçeği havadan görüntülendi. Palupuh Ormanı'nda yetişen, Rafflesia arnoldii isimli çiçek, deniz seviyesinden 975 metre yükseklikte bulunuyor. Bu bölgede sıcaklıklar ise 18-20 santigrat dereceye ulaşabiliyor.

ÇİÇEK CESET GİBİ KOKUYOR

Rafflesia, güzel görüntüsüne rağmen 'iğrenç' olarak tanımlanan bir koku yayıyor. Hatta ceset gibi koktuğu iddia ediliyor. Hoş olmayan kokusu nedeniyle "ceset çiçeği" olarak da biliniyor.

KOKUSU BÖCEKLERİ ÇEKİYOR

Yaklaşık 1 metre ve 7 kilogram ağırlığa kadar büyüyebilen devasa çiçek, kokusuyla bitkiyi tozlaştıran böcekleri çekiyor.

Görünür yaprakları, kökleri veya gövdesi olmayan parazitik bir bitkidir. Su ve besin elde etmek için bir konak bitkiye tutunur.

36 NOKTADA YETİŞİYOR

Öte yandan Batı Sumatra Doğa Koruma Ajansı'na (BKSDA) göre, Batı Sumatra eyaletinde bu nesli tükenmekte olan çiçeğin yetiştiği 36 nokta bulunuyor.