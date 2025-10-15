Hatay'da korkunç kaza! Toprak kaydı işçi göçük altında kaldı

Hatay Belen'de bulunan TOKİ şantiyesinde toprak kayması sonucu göçük oluştu. Korkunç kazada 1 işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi.

İŞÇİ KURTARILDI

İhbarın ardından bölgeye bir çok itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.