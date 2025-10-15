Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

İsrail ordusundan Suriye'de Kuneytra'ya baskın

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalındaki Ufaniyye köyüne baskın düzenledi. Bölgede yol kontrol noktası kuran İsrail güçleri, baskınlarına devam ediyor.

İsrail ordusundan Suriye'de Kuneytra'ya baskın
AA
15.10.2025
15.10.2025
'nin resmi devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, ordusuna ait konvoy, Kuneytra'nın kuzey kırsalında yer alan Ufaniyye köyüne girerek iki eve düzenledi.

Baskın sırasında herhangi bir tutuklama olayı yaşanmadı.

Aynı bölgede, biri ağır iş makinesi (buldozer) ve ikisi tank olmak üzere sekiz askeri araçtan oluşan başka bir İsrail konvoyu da Doğu Samdaniye beldesi yönüne doğru ilerledi.

İsrail ordusundan Suriye'de Kuneytra'ya baskın

Söz konusu konvoy, birkaç saat boyunca Cebbe Kurum Tepesi çevresindeki yol kontrol noktasında konuşlandıktan sonra Kuneytra kentine doğru geri çekildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun rejimin devrildiği 8 Aralık 2024’ten 18 Eylül 2025’e kadar ülkesine 1000’den fazla hava saldırısı ve 400’ün üzerinde kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Esad'ın yanına gidiyor! Rusya'dan tek şey isteyecek
Ateşkese rağmen İsrail, Gazze'de mermi yağdırdı! Ölüler var
