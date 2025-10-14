Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Esad'ın yanına gidiyor! Rusya'dan tek şey isteyecek

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Rusya’yı ziyaret edecek. Çarşamba günü gerçekleşmesi beklenen ziyarette Şara'nın devrik lider Beşar Esad’ın iadesini talep edeceği öğrenildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Esad'ın yanına gidiyor! Rusya'dan tek şey isteyecek
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 21:07
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 21:12

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ’yı ziyaret etmesi bekleniyor. Suriye basınının adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberlerde, Şara’nın yarın Rusya’nın başkenti Moskova'yı ziyaret edeceği bildirilerek, Eş-Şara’nın işlediği savaş suçlarından yargılanması için devrik lider Beşar Esad’ın ülkesine iadesini talep edeceği aktarıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Esad'ın yanına gidiyor! Rusya'dan tek şey isteyecek

Şara’nın, ayrıca temaslarında Rusya'nın Tartus Deniz Üssü ve Hmeymim Hava Üssü'ndeki varlıkları hakkında görüşmeler yapacağı belirtildi.

ESAD HAKKINDA GIYABİ TUTUKLAMA KARARI

Suriye, geçtiğimiz hafta Aralık 2024 tarihinden bu yana Rusya’ya sığınan Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarmıştı. Suriye 7. Soruşturma Mahkemesi Hakimi Tevfik el-Ali Esad’a yöneltilen suçlamalar arasında kasten adam öldürme, ölüme sebebiyet veren işkence ve özgürlükten yoksun bırakma bulunduğunu açıklamıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Esad'ın yanına gidiyor! Rusya'dan tek şey isteyecek

Hakim El-Ali, "23 Kasım 2011’de ’da hayatını kaybedenlerin yakınlarının açtığı dava üzerine tutuklama kararı çıkardık. Dava, Interpol üzerinden uluslararası düzeyde yaygınlaştırılabilecek ve dış boyutta da takibi mümkün kılınabilecek nitelikte. Karar, sistematik ihlallerden sorumlu olanların yargılanmasına zemin hazırlıyor. Yasal süreç rejimin işlediği suçların tüm faillerine ulaşıncaya kadar devam edecek" demişti.

NE OLMUŞTU?

Dera’da 2011 yılında başlayan olaylar, Suriye’deki halk hareketlerinin fitilini ateşlemişti. Öğrencilerin duvarlara rejim karşıtı yazılar yazması üzerine güvenlik güçleri gençleri gözaltına almış ve işkenceye maruz bırakmıştı. Bu durum halkın büyük tepkisini çekmiş, kitlesel protestolara yol açmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Esad'ın yanına gidiyor! Rusya'dan tek şey isteyecek

Gösterilerin şiddetle bastırılması ise yüzlerce kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olmuş, kısa süre içinde protestolar ülke geneline yayılmıştı. Başlangıçta reform talebiyle sokağa çıkan halkın tepkisi, kısa sürede rejimin devrilmesi talebine dönüşmüştü. Dera’daki söz konusu gelişmeler, yıllarca devam ederek Suriye’deki iç savaşın ve insani krizin başlangıcı olarak tarihe geçmişti.

Suriye lideri Ahmed Şara'nın saatinin fiyatını duyanın ağzı açık kaldı
Devrik lider Beşar Esad'ın çarpıcı son hali! 'Rusya'da bağımlı oldu'
Suriye'nin devrik lideri Esad'a Rusya'da suikast iddiası! O yöntemle ortadan kaldırmaya çalıştılar
ETİKETLER
#rusya
#suriye
#beşar esad
#iç savaş
#savaş suçu
#Dera
#Ahmed Şara
#Savaş Suçları
#Ahmed Şara
#Gıyabi Tutuklama
#Dünya
