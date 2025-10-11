Menü Kapat
19°
Devrik lider Beşar Esad'ın çarpıcı son hali! 'Rusya'da bağımlı oldu'

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, Suriye'den kaçarak ailesiyle birlikte Rusya'ya sığınmıştı. Almanya merkezli Die Zeit gazetesine göre Esad, Moskova'da, Rus güvenlik güçleri tarafından korunan bir lüks kulede yaşıyor. Sokağa çıkmaktan imtina ettiği belirtilen Esad, vakitlerini internette oyun oynayarak geçiriyor.

Devrik lider Beşar Esad'ın çarpıcı son hali! 'Rusya'da bağımlı oldu'
’nin devrik lideri , günümüz Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki muhalif güçlerin başkent Şam’a yaklaştığı sırada ülkeden firar etmişti.

Devrik lider Esad’ı taşıyan uçak, başkent Şam’dan havalandıktan kısa süre sonra Humus semalarında radardan kaybolmuştu.

Esad’ın akıbetine dair belirsizlik, ’dan gelen haberle sona erdi; Esad ve ailesinin Rusya'nın başkenti ’ya kaçıp Rus yönetimine sığındığı açıklandı.

Almanya merkezli Die Zeit gazetesi, Esad'ın son durumuyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Gazete, Esad'ın kaçtığı Moskova'da ekran bağımlısına dönüştüğünü yazdı.

Devrik lider Beşar Esad'ın çarpıcı son hali! 'Rusya'da bağımlı oldu'

"KORUNAKLI LÜKS KULEDE OYUN OYNUYOR"

"Esad'ın Moskova sınırlarında, Rusya'nın güvenlik güçleri tarafından korunan, mermer banyolar ve korumalarla çevrili lüks bir kulede sessizce yaşadığı" ileri sürüldü.

"Sessiz Kasap: Beşar Esad" başlıklı habere göre; sokağa çıkmaktan imtina ettiği belirtilen Esad'ın saatlerini internette oyun oynayarak geçirdiği ifade edildi.

