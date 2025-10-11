Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Milli maçı hangi kanal veriyor? Türkiye Bulgaristan maçına saatler kaldı

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Milli maçı canlı izlemek isteyenler ise milli maçı hangi kanalın verdiğini gündeme getirdi. Türkiye Bulgaristan maçının yayınlandığı kanal belli oldu.

Milli maçı hangi kanal veriyor? Türkiye Bulgaristan maçına saatler kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 10:06

Bu akşam tüm Türkiye'nin heyecanla izleyeceği milli maç için saatler kaldı. Nefes kesen müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler için yayınlandığı kanal duyuruldu.

MİLLİ MAÇI HANGİ KANAL VERİYOR?

A Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında bugün Bulgaristan ile mücadele edecek. Rakibini yenmek için çalışmalarını sürdüren milli takımımızın maçı canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayarken ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Milli maçı hangi kanal veriyor? Türkiye Bulgaristan maçına saatler kaldı

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Vasil Levski Ulusal Stadı'nda bugün 21.45'te başlayacak olan Türkiye Bulgaristan maçı için bekleyiş devam ediyor. Nefes kesen müsabaka için bekleyiş sürerken karşılaşmanın yayıncısı TV8 oldu. Luis Godinho müsabakanın hakemi olurken yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak.

Milli maçı hangi kanal veriyor? Türkiye Bulgaristan maçına saatler kaldı

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Milli takımımız, Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyorken 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile mücadele edecek. Tüm Türkiye'nin canlı izleyeceği müsabaka TV8 ekranlarında yayınlanacak. Milli takımımız, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da ise İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.

