Milli maçı hangi kanal veriyor? Türkiye Bulgaristan maçına saatler kaldı

Bu akşam tüm Türkiye'nin heyecanla izleyeceği milli maç için saatler kaldı. Nefes kesen müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler için yayınlandığı kanal duyuruldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında bugün Bulgaristan ile mücadele edecek. Rakibini yenmek için çalışmalarını sürdüren milli takımımızın maçı canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayarken TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Milli takımımız, Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyorken 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile mücadele edecek. Tüm Türkiye'nin canlı izleyeceği müsabaka TV8 ekranlarında yayınlanacak. Milli takımımız, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da ise İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.