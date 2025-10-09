Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Hakan Çalhanoğlu rekora gidiyor! A Milli Takım formasıyla "dalya" diyecek

Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'nin, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Bulgaristan ile oynayacağı mücadelede forma giymesi durumunda, A Milli Takım ile 100. maçını oynayacak. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hakan Çalhanoğlu rekora gidiyor! A Milli Takım formasıyla
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 11:29

Hakan, A formasını ilk olarak 6 Eylül 2013'te, 19 yaşındayken Andorra ile Kayseri'de oynanan 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında giydi. Hakan, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı ve Türkiye'nin 5-0 kazandığı maçın 82. dakikasında Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil oldu.

Hakan Çalhanoğlu rekora gidiyor! A Milli Takım formasıyla "dalya" diyecek

100 MAÇA ÇIKAN 6. OYUNCU

Geride kalan 12 yılda 99 kez ay-yıldızlı formayı giyen Hakan, Bulgaristan maçı ile "dalya" demeye hazırlanıyor. Deneyimli futbolcu, Bulgaristan karşısında sahaya çıkması halinde Türk tarihinde A Milli formayı 100 kez giyen 6. oyuncu unvanını da elde edecek.

Hakan Çalhanoğlu rekora gidiyor! A Milli Takım formasıyla "dalya" diyecek

21 GOL ATTI

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter formasını giyen , 99 kez giydiği ay-yıldızlı forma ile 21 kez sevinci yaşadı. İlk golünü 31 Mart 2015'te Lüksemburg ile oynanan ve Türkiye'nin 2-1 kazandığı özel maçta atan Hakan, son golünü ise 23 Mart 2025'te ay-yıldızlı ekibin deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yendiği UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu rekora gidiyor! A Milli Takım formasıyla "dalya" diyecek

GOL ATTIĞI TAKIMLAR

Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı forma ile 21 golünü Çekya (3), Avusturya (2), Lüksemburg (2), Bulgaristan (2), Hırvatistan, İngiltere, Macaristan, İzlanda, Litvanya, Cebelitarık, Letonya, Hollanda, Sırbistan, Arnavutluk, İsveç ve Ukrayna'ya attı.

Milli forma ile Cenk Tosun ve Lefter Küçükandonyadis ile aynı gol sayısına sahip olan deneyimli futbolcu, bir gol daha atması halinde 22 golü bulunan Tuncay Şanlı'yı yakalayacak ve A Milli Takım ile en çok gol atan 3. oyuncu unvanını elde edecek.

Hakan Çalhanoğlu rekora gidiyor! A Milli Takım formasıyla "dalya" diyecek

HAKAN'LA 51 GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği 73'ü resmi 26'sı' özel 99 maçta, 51 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlı ekip, Hakan'ın forma giydiği 99 karşılaşmada 29 mağlubiyet ve 19 da beraberlik aldı.

Hakan Çalhanoğlu rekora gidiyor! A Milli Takım formasıyla "dalya" diyecek

ARDA TURAN'I YAKALAYACAK

Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşısında forma giymesi halinde milli forma ile 100 maça çıkan ve ay-yıldızlı formayı en fazla giyen oyuncular sıralamasında 5. sırada yer alan 'ı da yakalamış olacak. Milli takımda 99 maça çıkan deneyimli futbolcunun, 101 kez A Milli Takım formasını giyen Emre Belözoğlu'nu yakalamasına ise yalnızca 2 maç kaldı. Hakan, Bulgaristan mücadelesinde oynarsa, bu alanda 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakalamasına da yalnızca 2 maç kalacak.

A Milli Takım forması ile en fazla sahaya çıkma rekoru ise 120 kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren Rüştü Reçber'e ait.

Hakan Çalhanoğlu rekora gidiyor! A Milli Takım formasıyla "dalya" diyecek

ÜÇ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA OYNADI

Türk Milli Takımı, Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği dönemlerde 2016, 2020 ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etti. A Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada İspanya, Hırvatistan ve Çekya ile mücadele ettiği grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'de ise İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele etti. Gruptaki 3 maçını da kaybeden milliler turnuvaya puansız veda etti.

Türkiye, EURO 2024'te ise çeyrek final oynama başarısını gösterdi. Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele ettiği gruptan 2. sırada çıkan Türkiye, son 16 turunda da Avusturya'yı elemeyi başardı. Milliler çeyrek finalde ise Hollanda'ya 2-1 yenilerek yarı final şansını kaçırdı.

Hakan Çalhanoğlu rekora gidiyor! A Milli Takım formasıyla "dalya" diyecek

MEVCUT KADRODA EN ÇOK FORMA GİYEN İSİM

Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan ve Gürcistan maçları için kadroda bulunan isimler içinde de A Milli Takım formasını en fazla giyen isim konumunda bulunuyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın açıkladığı kadroda, 99 kez ile A Milli Takım formasını en çok giyen futbolcu olan Hakan Çalhanoğlu'nu, 58 maçla Çağlar Söyüncü, 57 maçla Merih Demiral ve 55 maçla Zeki Çelik takip ediyor.

Hakan Çalhanoğlu rekora gidiyor! A Milli Takım formasıyla "dalya" diyecek

Kadroda yer alan diğer oyuncuların A Milli Takım formasını giyme sayıları şöyle:

Kerem Aktürkoğlu 46, Orkun Kökçü 43, İrfan Can Kahveci 42, Mert Müldür 38, Mert Günok 37, Uğurcan Çakır 33, Barış Alper Yılmaz 29, İsmail Yüksek 28, Ferdi Kadıoğlu 24, Salih Özcan 24, Arda Güler 23, Kenan Yıldız 23, Abdülkerim Bardakcı 21, Eren Elmalı 19, Yunus Akgün 16, Samet Akaydin 14, Altay Bayındır 10, Oğuz Aydın 6, Can Uzun 3, Deniz Gül 3, Berke Özer 2 ve Yusuf Akçiçek 2.

A Milli Takım kadrosunda yer alan Atakan Karazor ise şu ana kadar ay-yıldızlı forma ile hiçbir maçta sahaya çıkmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Barış Alper Yılmaz'da yeni tarih belli oldu! Galatasaray'dan kritik hamle
ETİKETLER
#Futbol
#avrupa şampiyonası
#arda turan
#milli takım
#hakan çalhanoğlu
#gol
#100 Maç
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.