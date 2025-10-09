Menü Kapat
Editor
 Serhat Yıldız

Barış Alper Yılmaz'da yeni tarih belli oldu! Galatasaray'dan kritik hamle

Bu yaz transfer döneminde adı Suudi Arabistan ekibi NEOM ile sıkça anılan Barış Alper Yılmaz ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Maaş konusunda talebi olan 25 yaşındaki yıldız futbolcu ile Galatasaray arasındaki görüşmelerde son durum belli oldu. İşte detaylar...

Barış Alper Yılmaz'da yeni tarih belli oldu! Galatasaray'dan kritik hamle
Haber Merkezi
09.10.2025
09.10.2025
'da 'ın NEOM SC'den astronomik teklif almasıyla başlayan sorun, iki hafta içinde çözülse de taraflar arasında tam anlamıyla anlaşma sağlanamadı.

Barış Alper Yılmaz'da yeni tarih belli oldu! Galatasaray'dan kritik hamle

4 YILDA 2 MİLYAR TL

Suudi Arabistan ekibinin 4 yıl için 50 milyon dolar (2 milyar 85 milyon TL) önerdiği milli yıldız, gitmek istemiş ve yönetimin zam sözüyle kalmaya ikna olmuştu. Ancak takımın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz ve Galatasaray arasındaki rakamsal mesafe henüz aşılamadı. SABAH Spor'un dün duyurduğu bu anlaşmazlığın çözümü, A Milli Takım'ın oynayacağı mücadelelerin sonrasına bırakıldı.

Barış Alper Yılmaz'da yeni tarih belli oldu! Galatasaray'dan kritik hamle

CİMBOM'UN TEKLİFİ 5 MİLYON

25 yaşındaki futbolcu, yıllık 7.5 milyon Euro isterken sarı-kırmızılı yönetim, "5 milyon Euro olabilir rakam.. Bonuslarla bunu destekleriz" demişti. Galatasaray yönetiminin bu rakamı önerirken, "Yerli oyunculardaki fark açılmasın…" detayına dikkat çektiği öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz cephesi ile yönetim yeni mukavele için pazarlıklarına milli ara sonrası devam edecek.

Barış Alper Yılmaz'da yeni tarih belli oldu! Galatasaray'dan kritik hamle

8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında tüm kulvarlarda toplamda 8 maça çıkan Barış Alper, 624 dakika süre aldı. 25 yaşındaki futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 3 gol atarken, 4 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Barış Alper Yılmaz'da yeni tarih belli oldu! Galatasaray'dan kritik hamle

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da toplamda 164 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 28 gol 24 asistlik performansıyla dikkatleri çekti. Yıldız oyuncunun, sarı-kırmızılı takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. 2021'de Galatasaray'a olan Barış Alper, şu ana kadar 3 , 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kazandı.

Barış Alper Yılmaz'da yeni tarih belli oldu! Galatasaray'dan kritik hamle

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre yıldız sol kanatın güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

