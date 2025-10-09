Barış Alper Yılmaz'da yeni tarih belli oldu! Galatasaray'dan kritik hamle

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın NEOM SC'den astronomik teklif almasıyla başlayan sorun, iki hafta içinde çözülse de taraflar arasında tam anlamıyla anlaşma sağlanamadı.

4 YILDA 2 MİLYAR TL

Suudi Arabistan ekibinin 4 yıl için 50 milyon dolar (2 milyar 85 milyon TL) önerdiği milli yıldız, gitmek istemiş ve yönetimin zam sözüyle kalmaya ikna olmuştu. Ancak takımın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz ve Galatasaray arasındaki rakamsal mesafe henüz aşılamadı. SABAH Spor'un dün duyurduğu bu anlaşmazlığın çözümü, A Milli Takım'ın oynayacağı mücadelelerin sonrasına bırakıldı.

CİMBOM'UN TEKLİFİ 5 MİLYON

25 yaşındaki futbolcu, yıllık 7.5 milyon Euro isterken sarı-kırmızılı yönetim, "5 milyon Euro olabilir rakam.. Bonuslarla bunu destekleriz" demişti. Galatasaray yönetiminin bu rakamı önerirken, "Yerli oyunculardaki fark açılmasın…" detayına dikkat çektiği öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz cephesi ile yönetim yeni mukavele için pazarlıklarına milli ara sonrası devam edecek.

8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında tüm kulvarlarda toplamda 8 maça çıkan Barış Alper, 624 dakika süre aldı. 25 yaşındaki futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 3 gol atarken, 4 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da toplamda 164 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 28 gol 24 asistlik performansıyla dikkatleri çekti. Yıldız oyuncunun, sarı-kırmızılı takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. 2021'de Galatasaray'a transfer olan Barış Alper, şu ana kadar 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kazandı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre yıldız sol kanatın güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.