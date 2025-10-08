Menü Kapat
Editor
 | Emir Yücel

Galatasaray Muhammed Salah görüşmeleri başladı! Sarı kırmızılı taraftardan etkilendi gitmek istiyorum dedi

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Muhammed Salah, Galatasaray’a transfer olmak istediğini Liverpool yönetimine bildirdi. İngiliz medyasına göre tarihi transferin görüşmeleri Galatasaraylı yöneticilerle başladı. Mısırlı yıldız oyuncunun, son oynanılan Galatasaray maçında atmosferden çok etkilendiği ve sarı kırmızılı oyunculara; ‘Burası her maç böyle mi?’ diye sorduğu öğrenildi. İşte futbol dünyasını sarsacak transfer görüşmelerinin detayları…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 10:32

, UEFA 'nin ikinci haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi 'u 1-0 devirmeyi başardı. İstanbul RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi 51 bin 160 Galatasaraylı taraftar takip etti. Sarı kırmızılı taraftarların, maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar ortaya koyduğu performans, Liverpool oyuncularını oldukça fazla etkiledi.

MUHAMMED SALAH GALATASARAY'A!

Liverpool’un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, sürpriz bir kararla Galatasaray’a olmak istediğini kulüp yönetimine iletti. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Liverpool ve Galatasaray yönetimleri, Mısırlı oyuncunun transferi için görüşmelere başladı. Salah’ın, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u mağlup ettiği maçtaki oyun ve tribün atmosferinden derinden etkilendiği öğrenildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde evinde ağırladığı Liverpool’u mağlup ettiği karşılaşma, sadece skorla değil, tribünlerin coşkusuyla da dünya basınına damga vurdu.

Maç sonrası Muhammed Salah’ın, Galatasaraylı oyunculara, “Bu stat her maçınızda böyle mi oluyor?” diye sorduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekibin tutkulu taraftar atmosferi ve sahadaki etkileyici performansı, Mısırlı yıldızı adeta büyüledi. İngiliz medyasına yansıyan bilgilere göre, Salah’ın menajerleri, Liverpool ve Galatasaray arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini açıkladı.

GALATASARAY ARA TRANSFERDE İŞİ BİTİRMEK İSTİYOR!

Menajerler, bir sonraki görüşmede transfer konusunda daha fazla ilerleme kaydedileceğini ifade ederken, Galatasaray yönetimi ise bu tarihi transferi kış transfer döneminde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Ancak, transferin tamamlanması için uygun şartlar oluşmazsa, sarı-kırmızılılar Salah’ı sezon sonunda kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.

ETİKETLER
#Gündem
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#liverpool
#Muhammed Salah
#Spor
