Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Milli aranın ardından Bodo Glimt ile karşılaşacak

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmalar devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk maçta Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynadığı karşılaşmadan sarı-kırmızılılar 5-1 mağlubiyet ile ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında ise kendi evinde Liverpool ile karşılaşacan Galatasaray, İngiliz devini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde 21. sırada yer alan Galatasaray 3. hafta maçları kapsamında Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

Taraftarlar tarafından Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Bodo/Glimt maçı açıklanan bilgilere göre 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

Sarı-kırmızılıların rakibi Bodo/Glimt, Devler Ligi'nde oynadığı 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. 2 puanda 24. sırada yer alan Bodo/Glimt, Norveç'in 1. Ligi Eliteserien'de ise 2. sırada bulunuyor.

GALATASARAY - BODO GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacka olan Galatasaray - Bodo/Glimt maçının TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunun bütün karşılaşmaları TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanıyor.