Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Milli aranın ardından Bodo Glimt ile karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, milli aranın ardından 3. karşılaşmasına çıkacak. Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Karşılaşma RAMS Park'ta oynanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Milli aranın ardından Bodo Glimt ile karşılaşacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 10:08

'nın en prestijli organizasyonu olan 'nde karşılaşmalar devam ediyor. Temsilcimiz , Devler Ligi'nde ilk maçta Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynadığı karşılaşmadan sarı-kırmızılılar 5-1 mağlubiyet ile ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında ise kendi evinde Liverpool ile karşılaşacan Galatasaray, İngiliz devini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde 21. sırada yer alan Galatasaray 3. hafta maçları kapsamında Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

Taraftarlar tarafından Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Milli aranın ardından Bodo Glimt ile karşılaşacak

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Bodo/Glimt maçı açıklanan bilgilere göre 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

Sarı-kırmızılıların rakibi Bodo/Glimt, Devler Ligi'nde oynadığı 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. 2 puanda 24. sırada yer alan Bodo/Glimt, Norveç'in 1. Ligi Eliteserien'de ise 2. sırada bulunuyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Milli aranın ardından Bodo Glimt ile karşılaşacak

GALATASARAY - BODO GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacka olan Galatasaray - Bodo/Glimt maçının 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunun bütün karşılaşmaları TRT 1, TRT ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanıyor.

ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#avrupa
#trt
#Bodo/glimt
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.