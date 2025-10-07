Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan yeni Galatasaray tahmini geldi! Liverpool'u yeneceğini bilmişti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın Liverpool'u UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeneceğine dair tahminde bulunmuştu. Tahmininde haklı çıkan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, şimdi ise sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı Manchester City maçı için tahmin yaptı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan yeni Galatasaray tahmini geldi! Liverpool'u yeneceğini bilmişti
07.10.2025
07.10.2025
saat ikonu 14:11

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 2. hafta karşılaşmaları kapsamında Galatasaray, Liverpool ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan sarı-kırmızılıların galibiyetle ayrılmasının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun maç öncesi söyledikleri gündeme gelmişti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan yeni Galatasaray tahmini geldi! Liverpool'u yeneceğini bilmişti

GALATASARAY'IN LİVERPOOL'U YENECEĞİNİ TAHMİN ETMİŞTİ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu katıldığı TRT 'da Galatasaray'ın kurasını değerlendirirken "İyi bir kura çekti Galatasaray, Gruptan çıkacağına ben inanıyorum. 1. torbada deve dişi gibi takımlar vardı, hiçbiri gelmedi, Liverpool var ama Liverpool eski Liverpool değil" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamasının ardından tepki çeken TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın Liverpool'u yenmesinin ardından tahmininde haklı çıkmıştı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan yeni Galatasaray tahmini geldi! Liverpool'u yeneceğini bilmişti

GALATASARAY'IN MANCHESTER CİTY MAÇI HAKKINDA KONUŞTU

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geleceği bir diğer İngiliz takımı Manchester City'yi de yeneceğini belirtti.

Hacıosmanoğlu açıklamasında "Galatasaray Başkanı ve başkan vekili ile konuştum, bir borçları daha var Manchester City'yi yenmek. Galatasaray'ın Liverpool'u yeneceğini çok kişiye söyledim. Almanya yol kazası, hakem hatası da vardı" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan yeni Galatasaray tahmini geldi! Liverpool'u yeneceğini bilmişti

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 8. ve son haftası kapsamında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların deplasmanda oynayacağı mücadele 28 Ocak 2026 tarihinde düzenlenecek.

