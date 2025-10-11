Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Adana'da nefes kesen operasyon! Sahte tapularla 80 milyon TL vurgun yapan şebeke çökertildi

Adana polisi kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak hazineye ait arazileri kiralama ve sahte tapu düzenleyerek satma vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye baskın düzenledi. Şebekenin 50 kişiyi dolandırdığı ve 80 milyon TL'ye yakın para topladığı belirlendi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 09:55

Adana'da polis ekipleri, kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp hazineye ait arazileri ecrimisil yöntemiyle kiralama veya sahte tapu düzenleyerek satma vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran şebekeyi tespit etti. Yapılan operasyonlar sonucu yaklaşık 80 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı.

Adana'da nefes kesen operasyon! Sahte tapularla 80 milyon TL vurgun yapan şebeke çökertildi

KİRALAMA VEYA SATMA VAADİYLE 50 KİŞİYİ KANDIRDILAR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli ve resmî belgede sahtecilik suçlarına karışan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 1 yıl boyunca yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 7 Ekim'de kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, hazine arazilerini kiralama veya satma vaadiyle 50 kişiyi kandıran şüphelilerin, sahte tapu ve belgelerle vatandaşlardan 80 milyon TL topladığı ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 37 tapu senedi, 30 sahte belge ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adana'da nefes kesen operasyon! Sahte tapularla 80 milyon TL vurgun yapan şebeke çökertildi

Gözaltına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemlerin arından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adana'da nefes kesen operasyon! Sahte tapularla 80 milyon TL vurgun yapan şebeke çökertildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sahte polis kılınığına girip arama yaptı! Savunması şoke etti
#dolandırıcılık
#organize suç
#Sahtekârlık
#Hazine Arazi
#Sahte Tapu
#Gündem
