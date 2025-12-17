Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Samsung S26 Ultra ne zaman çıkacak? Samsung S26 Ultra teknik özellikleri

Samsung S26 Ultra ne zaman çıkacağı 2026 yılının yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S Unpacked etkinliği ile birlikte yeni amiral gemisi serisini tanıtacak. Teknoloji meraklıları tarafından Samsung S26 ve S26 Ultra'nın teknik özellikleri araştırılmaya başlandı. Telefonların çıkış tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte teknik detayları da ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Samsung S26 Ultra ne zaman çıkacak? Samsung S26 Ultra teknik özellikleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 17:28

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan telefon modelleri için geri sayıma başladı. Samsung düzenleyeceği Galaxy S Unpacked adlı etkinlik ile Samsung Galaxy S26 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Teknoloji meraklıları tarafından Samsung S26 Ultra ne zaman çıkacağı araştırılıyor. Telefon ortaya çıkan bilgilere göre Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisini kullanacak.

Samsung S26 Ultra ne zaman çıkacak? Samsung S26 Ultra teknik özellikleri

SAMSUNG S26 ULTRA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung'un S26 Ultra'da dahil olmak üzere S26 ve S26 Plus telefon modellerini de tanıtacağı Galaxy S Unpacked etkinliğinin 2026 Ocak ayının ortasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Güney Koreli teknoloji devi güncel amiral gemisi serisi S25, S25 Ultra ve S25 Plus telefon modellerini 2025 Ocak ayında tanıtmış, 2025 Şubat ayında ise satışa çıkarmıştı. Bu yılda Samsung'un benzer bir politika izlemesi bekleniyor.

Samsung'un amiral gemisi telefon modellerini tanıttığı tarihler ise şöyle:

  • Samsung S24 Serisi - 17 Ocak 2024
  • Samsung S23 Serisi - 1 Şubat 2023
  • Samsung S22 Serisi - 9 Şubat 2022
  • Samsung S21 Serisi - 14 Ocak 2021
  • Samsung S20 Serisi - 11 Şubat 2020
Samsung S26 Ultra ne zaman çıkacak? Samsung S26 Ultra teknik özellikleri

SAMSUNG S26 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Donanımhaber'in haberinde yer alan bilgilere göre Samsung S26 Ultra2nın 6.9 inç, 120 hertz çözünürlüğünde bir ekrana sahip olması gerekiyor. Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak olan cihaz, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri ile sunulacak. 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı seçenekleri ile satışa sunulacağı tahmin edilen cihazın batarya tarafında ise 5000 mAh, 60W hızlı şarj desteğine sahip bir pil yer alması bekleniyor. Kamera tarafında ise Samsung önde 12 MP, arka tarafta ise 200 MP ana, 50 MP ultra geniş, 10 MP 3x telefoto, 50 MP 5x telefoto merceğin yer alacağı iddia ediliyor.

ETİKETLER
#samsung
#amiral gemisi
#Telefon Geri Dönüşümü
#Galaxy S26
#Galaxy S26 Ultra
#Snapdragon 8 Elite Gen 5
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.