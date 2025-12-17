Samsung S26 Ultra ne zaman çıkacak? Samsung S26 Ultra teknik özellikleri

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Samsung amiral gemisi telefon modelleri için geri sayıma başladı. Samsung düzenleyeceği Galaxy S Unpacked adlı etkinlik ile Samsung Galaxy S26 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Teknoloji meraklıları tarafından Samsung S26 Ultra ne zaman çıkacağı araştırılıyor. Telefon ortaya çıkan bilgilere göre Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisini kullanacak.

SAMSUNG S26 ULTRA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung'un S26 Ultra'da dahil olmak üzere S26 ve S26 Plus telefon modellerini de tanıtacağı Galaxy S Unpacked etkinliğinin 2026 Ocak ayının ortasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Güney Koreli teknoloji devi güncel amiral gemisi serisi S25, S25 Ultra ve S25 Plus telefon modellerini 2025 Ocak ayında tanıtmış, 2025 Şubat ayında ise satışa çıkarmıştı. Bu yılda Samsung'un benzer bir politika izlemesi bekleniyor.

Samsung'un amiral gemisi telefon modellerini tanıttığı tarihler ise şöyle:

Samsung S24 Serisi - 17 Ocak 2024

Samsung S23 Serisi - 1 Şubat 2023

Samsung S22 Serisi - 9 Şubat 2022

Samsung S21 Serisi - 14 Ocak 2021

Samsung S20 Serisi - 11 Şubat 2020

SAMSUNG S26 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Donanımhaber'in haberinde yer alan bilgilere göre Samsung S26 Ultra2nın 6.9 inç, 120 hertz çözünürlüğünde bir ekrana sahip olması gerekiyor. Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak olan cihaz, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri ile sunulacak. 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı seçenekleri ile satışa sunulacağı tahmin edilen cihazın batarya tarafında ise 5000 mAh, 60W hızlı şarj desteğine sahip bir pil yer alması bekleniyor. Kamera tarafında ise Samsung önde 12 MP, arka tarafta ise 200 MP ana, 50 MP ultra geniş, 10 MP 3x telefoto, 50 MP 5x telefoto merceğin yer alacağı iddia ediliyor.