13°
Yaşam
DMD hastası Emre için zaman daralıyor: Valilik onaylı bağış kampanyası başladı

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele eden 7 yaşındaki Emre Çoban için zaman daralıyor. Küçük çocuğun tedavisi için gereken 2,9 milyon doların toplanabilmesi amacıyla Valilik onaylı bağış kampanyası düzenlendi.

DMD hastası Emre için zaman daralıyor: Valilik onaylı bağış kampanyası başladı
Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele eden 7 yaşındaki Emre Çoban, hayata tutunabilmek için zamana karşı yarışıyor. 2 yaşında DMD teşhisi konulan Emre, o günden bu yana kaslarını kaybetmemek için düzenli fizik görüyor. Emre’nin umudu, dünyada DMD için onaylanan ilk gen tedavilerinden biri olan Elevidys. Ancak tedavi için 2.9 milyon dolar gerekiyor.

DMD hastası Emre için zaman daralıyor: Valilik onaylı bağış kampanyası başladı

4 AY SÜRESİ KALDI

Valilik onaylı kampanyası sayesinde Emre için gerekli olan paranın yarısı toplandı, ancak izin süresi 4 ay sonra doluyor. Duchenne Musküler Distrofi (DMD), temel olarak vücuttaki kasların zamanla zayıflamasına ve yıkımına neden olan, genetik geçişli çok ciddi bir hastalık. Gerekli tedaviyi alamayan birçok hasta erken yaşta hayata veda ediyor.

VALİLİK ONAYLI KAMPANYA

Emre'nin ailesi bir gerekli parayı toplamak için mücadele ederken, diğer yandan süreci şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşıyor. Valilik onaylı bu kampanyaya katılmak isteyenler, Emre'ye ait olan Instagram hesabı @dmd_emre_cbn üzerinden kendisine ve ailesine ulaşabilir.

DMD hastası Emre için zaman daralıyor: Valilik onaylı bağış kampanyası başladı
