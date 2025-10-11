KPSS 55,56,57,58,59,62,64 puanla nereye girebilirim? Kadro atama puanları bekleniyor

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS sınav sonuçları dün duyuruldu. Puanların açıklanmasıyla beraber adaylar aldıkları puan ile girebilecekleri kadroları araştırdı.

KPSS 55,56,57,58,59,62,64 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

Sınav sonuçları ile beraber adaylar puanlarını öğrendi. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS atama kılavuzu sonrasında atama puanları belli olacak. Bu nedenle puanlar ile girilebilecek kadrolar belli olmadı. Her yıl puanların değişmesinden dolayı puanlar değişiyor bu nedenle ÖSYM KPSS kılavuzu bekleniyor.

KPSS 65,66,67,68,69,70,79 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

2025 yılında gerçekleşecek olan merkezi atamalarda, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzlar kullanılacak. Her kurumun kontenjanı ve puanı farklı olmasından dolayı detaylar kılavuzla beraber belli olacak.