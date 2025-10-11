Menü Kapat
19°
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

KPSS 55,56,57,58,59,62,64 puanla nereye girebilirim? Kadro atama puanları bekleniyor

KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava katılan adaylar 55,56,57,58,59,62,64 puanla nereye girebilirim araştırmasına başladı.

KPSS 55,56,57,58,59,62,64 puanla nereye girebilirim? Kadro atama puanları bekleniyor
tarafından yapılan açıklamaya göre sınav sonuçları dün duyuruldu. Puanların açıklanmasıyla beraber adaylar aldıkları puan ile girebilecekleri kadroları araştırdı.

KPSS 55,56,57,58,59,62,64 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

Sınav sonuçları ile beraber adaylar puanlarını öğrendi. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS atama kılavuzu sonrasında atama puanları belli olacak. Bu nedenle puanlar ile girilebilecek kadrolar belli olmadı. Her yıl puanların değişmesinden dolayı puanlar değişiyor bu nedenle ÖSYM KPSS kılavuzu bekleniyor.

KPSS 55,56,57,58,59,62,64 puanla nereye girebilirim? Kadro atama puanları bekleniyor

KPSS 65,66,67,68,69,70,79 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

2025 yılında gerçekleşecek olan merkezi atamalarda, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzlar kullanılacak. Her kurumun kontenjanı ve puanı farklı olmasından dolayı detaylar kılavuzla beraber belli olacak.

