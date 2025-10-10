KPSS P29 ile alım yapan kurumlar! P29 atama puanları ve meslekleri

10 Ekim Cuma günü açıklanan KPSS sınav sonuçları sonrasında puan türleri de merak edildi. KPSS P29 puan türü ile alım yapan kurumlar listesi!

KPSS P29 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

P29 puan türü kamu yönetimi ağırlıklı bir puan türü olarak biliniyor. P29 ile P29 puanıyla İl Göç Uzman Yardımcılığı, Göç Uzman Yardımcılığı, Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı alımlarının yapılması bekleniyor.

KPSS P29 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P29 puan türü, üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile dengi sayılan fakültelerdeyer alan Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi gibi bölümlerinden mezun olan adayların tercih ettiği puan türüdür.

KPSS P29 MESLEKLERİ VE ATAMA PUANLARI 2025

P29 puanıyla alım yapan kurumlar şöyle:

1- RTÜK Uzman Yardımcılığı (YDS'den D seviye puan şartı aramaktadır.)

2- Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzman Yardımcısı (YDS'den B seviye puan şartı aramaktadır.)

3- TİKA Uzman Yardımcısı (B seviye YDS)

4- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı (C seviye YDS) (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları için)

5- YÖK Uzman Yardımcısı

6- Enerji Bakanlığı Uzman Yardımcısı (Kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunları için)