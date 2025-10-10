KPSS puan türleri ve meslekler 2025! P3 puan türü meslekleri

Milyonlarca adayın katılım sağladığı KPSS sınavının ardından puan türleri ve meslekler gündeme yerleşti.

KPSS PUAN TÜRLERİ VE MESLEKLER 2025

KPSS P1 ile alım yapan meslekler arasında Bakanlıkların mühendislik kadroları, BİST Uzman Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, İller Bankası Uzman Yardımcısı, Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı, Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı yer alıyor.

P2 meslekleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı oluyor.

KPSS P3 PUAN TÜRÜ MESLEKLERİ

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü



Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Makina Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı