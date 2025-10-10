KPSS puan türleri ve meslekler 2025! P3 puan türü meslekleri

Kategoriler
Milyonlarca adayın katılım sağladığı KPSS sınavının ardından puan türleri ve meslekler gündeme yerleşti.
KPSS P1 ile alım yapan meslekler arasında Bakanlıkların mühendislik kadroları, BİST Uzman Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, İller Bankası Uzman Yardımcısı, Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı, Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı yer alıyor.
P2 meslekleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı oluyor.
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Makina Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı