KPSS P2 hangi meslekler? Atama puan kılavuzu bekleniyor

7-13-14 Eylül tarihlerinde uygulanan KPSS sınavının sonuçları bugün açıklandı. KPSS sınav sonuçlarının ardından puan türleri de gündeme geldi.
KPSS P1 ile alım yapan meslekler arasında Bakanlıkların mühendislik kadroları, BİST Uzman Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, İller Bankası Uzman Yardımcısı, Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı, Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı yer alıyor.
P2 meslekleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı oluyor.
P2 puan türü üzerinden sınava girenlerin puanlarının %60’ını Genel yetenek %40’ını Genel Kültür soruları oluşturmakta. P2 meslekleri şöyle:
Uzman Yardımcısı
Müfettiş Yardımcısı
Denetçi
AB Uzman Yardımcısı