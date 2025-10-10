KPSS 66,77,78,79,68,76 puanla nereye atanırım? KPSS atama puanları 2025

KPSS sınav sonuçları 10 Ekim günü açıklandı. KPSS 66,77,78,79,68,76 puanla hangi meslekler seçilebilir merak konusu haline geldi.

KPSS 66,77,78,79,68,76 PUANLA NEREYE ATANIRIM?

KPSS sınav sonuçları bugün açıklanırken puanlarını öğrenen adaylar nereye atanabileceğini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından KPSS atama puan kılavuzu henüz açıklanmadığı için puanlar belli olmadı. Önümüzdeki günlerde yayımlanacak olan atama puan kılavuzu sonrasında belli olacak.