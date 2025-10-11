Cibuti'de Türkiye Maarif Vakfının katkılarıyla Eğitim ve Aile paneli düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “Aile Yılı” vizyonu, Türkiye Maarif Vakfının eğitim alanındaki uluslararası faaliyetlerinde yankı buluyor. TMV, dünyanın farklı coğrafyalarındaki eğitim çalışmalarıyla Türkiye’nin aile merkezli eğitim anlayışını evrensel bir değer haline getirmede öncü rol üstleniyor. Cibuti’de gerçekleştirilen ve ulusal ajans tarafından da yayınlanan DERE Talks paneli bu vizyonun uluslararası boyutta karşılık bulduğunun önemli bir göstergesi oldu.

BAKANLARDAN ORTAK MESAJ: AİLE EĞİTİM SÜRECİNİN AYRILMAZ PARÇASI

Cibuti Millî ve Mesleki Eğitim Bakanı Mahamoud, konuşmasında eğitimin bilgi aktarımından ibaret olmadığını belirterek, öğrencinin karakter gelişimi, aidiyet duygusu ve toplumsal sorumluluk bilincinin ailede şekillendiğini vurguladı. Mahamoud, eğitim sisteminde disiplinin ve öğretici–öğrenici rollerinin net biçimde tanımlanmasının önemine dikkat çekti.

Kadın ve Aile Bakanı Aden ise aile bütünlüğünün öğrencinin başarısında belirleyici bir rol oynadığını dile getirdi. Aden, aile bütünlüğünün eğitimi destekleyen en güçlü unsur olduğunu ifade ederek, “Aileler, çocukların okul hayatını yakından takip ederek eğitim süreçlerinde aktif birer paydaş olmalıdır.” sözleriyle ebeveynlerin aktif katılımına vurgu yaptı.

“AİLE, EĞİTİMİN KALBİDİR”

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut M. Özdil, aile kavramının eğitimin merkezinde yer aldığını belirterek, “Bir çocuğun başarısındaki en önemli unsur ailedir; okul ancak bu temelin üzerine inşa edilebilir. Aile, sevginin; okul ise bilginin, keşfin ve sorgulamanın mekânıdır. Bu iki alan birbirini tamamladığında, çocuk hem aklını hem kalbini dinleyerek bir denge kurmayı öğrenir.” dedi. Özdil, Türkiye Maarif Vakfının aile ile okul arasındaki bağı oluşturan faaliyetlerine değinerek, “Türkiye Maarif Vakfı olarak biz, aile ile okul arasındaki bu bağı güçlendirmeye çalışıyoruz. Ebeveynler için atölyeler, eğitim buluşmaları, seminerler düzenliyor; çocuklarla iletişimi geliştirecek pratik yollar paylaşıyoruz. Velilerimizi eğitimin pasif izleyicileri değil, aktif ortakları olmaya teşvik ediyoruz. Çünkü güçlü bir okul, ailenin desteğiyle; güçlü bir aile de insani bir eğitim sistemiyle var olabilir.” dedi. TMV Başkanı Özdil eğitimin hem akademik yönüyle hem de ahlaki ve duygusal boyutlarıyla ele alınması gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı.

AİLE TEMELLİ EĞİTİM, GELECEĞİN SAĞLIKLI TOPLUMLARININ DAYANAĞI

Panelde eğitimin kalıcı ve sürdürülebilir başarısının ancak güçlü aile desteğiyle sağlanabileceği yönünde görüşler dile getirildi. Aile ile okul arasındaki iş birliğinin yalnızca bireyin değil toplumun da gelişimi için vazgeçilmez bir unsur olduğu vurgulandı. Etkinlik, aile temelli eğitim anlayışının geleceğin bilinçli, değerlerine bağlı ve sağlıklı toplumlarını inşa etmedeki belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu.

