İstanbul'a beklenen kar yağışı giriş yaptı

İstanbul
İstanbul kar yağışının etkisi altına girdi. Megakentin batı ilçelerinde kar yağışı beyaz örtü oluşturmaya başladı.
İstanbul Valiliğinin meteorolojik uyarılarda bulunduğu kentte sıcaklıkların düşmesiyle Avrupa Yakası'nda Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Kar yağışı, Silivri ilçesinin Kadıköy ve Akören Mahalleleri, Çatalca ilçesinin İhsaniye ve Gümüşpınar Mahallelerinde etkili oldu.