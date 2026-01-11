THY'den İstanbul kalkış ve varışlı uçuşlara düzenleme: 54 sefer iptal edildi

Olumsuz hava şartları, eğitimle birlikte ulaşımı da etkiliyor. Türk Hava Yolları, uçuşlarla ilgili alınan yeni kararı duyurdu.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul’da etkili olması beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşlarda kısıtlamaya gidildiğini ve 12 Ocak Pazartesi günü için yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.

HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE SEFERLERDE KISITLAMA KARARI

Üstün paylaşımında "12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullanarak yolcuların uçuş bilgileriyle ilgili Türk Hava Yolları'nın internet sitesini ziyaret etmeleri önerisinde bulundu.

https://x.com/yhyustun/status/2010391682844434566