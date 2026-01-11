Kar tatili haberleri gelmeye başladı! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Kategoriler
Türkiye yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu raporuna göre; yarın İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde kar yağışı bekleniyor.
Ülke genelinde etkili olması öngörülen kuvvetli kar yağışının ardından gözler okul tatili açıklamalarına çevrildi.
Okullar tatil haberi ilk Kahramanmaraş'tan geldi. Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.
Öte yandan İstanbul'daki öğrenciler de kar tatili açıklamasını bekliyor. Ancak İstanbul Valiliği tarafından henüz bir tatil açıklaması yapılmadı.