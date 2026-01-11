Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul'a kar yağışı için saat verildi! AKOM'dan yeni uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'nin ardından İstanbul'a beklenen kar yağışı için AKOM'dan da bir uyarı geldi. Kar yağışının gece saatlerinden itibaren başlayacağını bildiren AKOM, sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceğini bildirdi. İşte İstanbul hava durumu raporu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 12:09

Hafta sonu itibarıyla yurdun büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altına girdi. Bu gece itibariyle birçok ilde kar yapışı bekleniyor. Sıcaklıkların büyük bir oranda düşeceği ve kar yağışının görüleceği illerden biri de İstanbul...

İstanbul'a kar yağışı için saat verildi! AKOM'dan yeni uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) ardından İstanbul için beklenen kar yağışıyla ilgili AKOM'dan da yeni bir uyarı yapıldı.

İstanbul'a kar yağışı için saat verildi! AKOM'dan yeni uyarı: Çok kuvvetli geliyor

AKOM KAR YAĞIŞI İÇİN SAAT VERDİ

İstanbul haftalık hava durumu raporunu yayımlayan AKOM, kar yağışının bu gece saatlerinde başlayacağını sabah saatlerinden itibaren ise etkisini artıracağını bildirdi.

İstanbul'a kar yağışı için saat verildi! AKOM'dan yeni uyarı: Çok kuvvetli geliyor

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI GELİYOR

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Gün boyu yağmurlu bir gökyüzü beklenirken, gece saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Yağışların Pazartesi (yarın) sabah saatlerinden (06.00) itibaren il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/ibbAkom/status/2010230521457193395

METEOROLOJİ'NİN UYARI HARİTASI SARIYA DÖNDÜ

Öte yandan fırtına, kar ve sağanak yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artıracağını bildiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 51 kent için sarı kodlu uyarı verdi. MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi.

İstanbul'a kar yağışı için saat verildi! AKOM'dan yeni uyarı: Çok kuvvetli geliyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Acil servisler doldu, salgın hızla yayılıyor! Ateş düşmüyorsa dikkat!
İstanbul'da ilçe belediyeleri tek tek sıralandı! Listenin zirvesi oldukça şaşırttı
İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji saat vererek uyardı: Dondurucu soğuk kapıda
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.