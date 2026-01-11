İstanbul'a kar yağışı için saat verildi! AKOM'dan yeni uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Hafta sonu itibarıyla yurdun büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altına girdi. Bu gece itibariyle birçok ilde kar yapışı bekleniyor. Sıcaklıkların büyük bir oranda düşeceği ve kar yağışının görüleceği illerden biri de İstanbul...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) ardından İstanbul için beklenen kar yağışıyla ilgili AKOM'dan da yeni bir uyarı yapıldı.

AKOM KAR YAĞIŞI İÇİN SAAT VERDİ

İstanbul haftalık hava durumu raporunu yayımlayan AKOM, kar yağışının bu gece saatlerinde başlayacağını sabah saatlerinden itibaren ise etkisini artıracağını bildirdi.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI GELİYOR

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Gün boyu yağmurlu bir gökyüzü beklenirken, gece saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Yağışların Pazartesi (yarın) sabah saatlerinden (06.00) itibaren il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/ibbAkom/status/2010230521457193395

METEOROLOJİ'NİN UYARI HARİTASI SARIYA DÖNDÜ

Öte yandan fırtına, kar ve sağanak yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artıracağını bildiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 51 kent için sarı kodlu uyarı verdi. MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi.