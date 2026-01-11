Menü Kapat
İstanbul'da ilçe belediyeleri tek tek sıralandı! Listenin zirvesi oldukça şaşırttı

İstanbul'da ilçe belediyelerinin sosyal medya hesapları karşılaştırıldı. Listede tek tek sıralanan ilçe belediyelerinden biri sosyal medya performansıyla listenin ilk sırasına yerleşti. İşte detaylar...

İstanbul’daki ilçe belediyelerinin sosyal medya performansları karşılaştırıldı. Açıklanan verilere göre, 2025 yılı sosyal medya etkileşim rakamlarında Arnavutköy Belediyesi ilk sırada yer aldı.

X, Instagram ve Facebook platformlarından elde edilen toplam etkileşimlerin değerlendirildiği çalışmada Arnavutköy Belediyesi, 681 bin 149 etkileşimle listenin zirvesine yerleşti.

İKİNCİ SIRADA KADIKÖY BELEDİYESİ VAR

Arnavutköy Belediyesi’ni 647 bin 852 etkileşimle Kadıköy Belediyesi ikinci sıradan takip ederken, Beylikdüzü Belediyesi 291 bin 23 etkileşimle üçüncü sırada yer aldı.

YENİ MEDYA AKADEMİ PROJESİ

Öte yandan, Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yeni Medya Akademi, belediyenin medya ve iletişim alanındaki çalışmalarında dikkat çeken başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Akademi bünyesinde sosyal medya yönetimi, dijital içerik üretimi, editörlük ve yeni nesil medya alanlarında eğitimler veriliyor; uygulama odaklı yapısıyla gençler ve girişimcilere yönelik çalışmalar yürütülüyor. Yeni Medya Akademisi, bu yönüyle kamu kurum ve kuruluşları arasında örnek bir model olarak gösteriliyor.

