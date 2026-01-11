Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar? 11 Ocak 2026 güncel fiyatlar

Kategoriler
Yılbaşından itibaren yükselişe geçerek rekor tazeleyen altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Altındaki son gelişmeler piyasaların kapalı olduğu pazar günü de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki altın gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL? İşte 11 Ocak 2026 güncel altın fiyatlarında son durum...
Gram altın 11 Ocak Pazar sabahı 6.250,51 TL'den işlem görüyor.
Alış: 6.250,51 TL
Satış: 6.251,35 TL
Alış: 10.346,00 TL
Satış: 10.418,00 TL
Alış: 20.692,00 TL
Satış: 20.836,00 TL
Alış: 40.674,62 TL
Satış: 41.475,15 TL
Alış: 41.256,00 TL
Satış: 41.513,00 TL
Alış: 5.773,85 TL
Satış: 6.030,39 TL
Alış: 4.508,22 dolar
Satış: 4.508,84 dolar