Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar? 11 Ocak 2026 güncel fiyatlar

Yılbaşından itibaren yükselişe geçerek rekor tazeleyen altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Altındaki son gelişmeler piyasaların kapalı olduğu pazar günü de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki altın gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL? İşte 11 Ocak 2026 güncel altın fiyatlarında son durum...

Gram altın 11 Ocak Pazar sabahı 6.250,51 TL'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Alış: 6.250,51 TL

Satış: 6.251,35 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.346,00 TL

Satış: 10.418,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 20.692,00 TL

Satış: 20.836,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 40.674,62 TL

Satış: 41.475,15 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 41.256,00 TL

Satış: 41.513,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.773,85 TL

Satış: 6.030,39 TL

ONS ALTIN

Alış: 4.508,22 dolar

Satış: 4.508,84 dolar