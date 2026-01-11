Menü Kapat
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar? 11 Ocak 2026 güncel fiyatlar

Altın fiyatları yeni yılda güçlü yükselişini sürdürüyor. Alım satım yapan vatandaşlar ve yatırımcılar pazar sabahı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki gram altın ve ons altın ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını kaç para oldu? İşte 11 Ocak 2026 güncel altın fiyatları...

Onur Kaya
11.01.2026
07:41
11.01.2026
07:51

Yılbaşından itibaren yükselişe geçerek rekor tazeleyen altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Altındaki son gelişmeler piyasaların kapalı olduğu pazar günü de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki altın gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL? İşte 11 Ocak 2026 güncel altın fiyatlarında son durum...

Gram altın 11 Ocak Pazar sabahı 6.250,51 TL'den işlem görüyor.

Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar? 11 Ocak 2026 güncel fiyatlar

GRAM ALTIN

Alış: 6.250,51 TL
Satış: 6.251,35 TL

Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar? 11 Ocak 2026 güncel fiyatlar

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.346,00 TL
Satış: 10.418,00 TL

Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar? 11 Ocak 2026 güncel fiyatlar

YARIM ALTIN

Alış: 20.692,00 TL
Satış: 20.836,00 TL

Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar? 11 Ocak 2026 güncel fiyatlar

TAM ALTIN

Alış: 40.674,62 TL
Satış: 41.475,15 TL

Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar? 11 Ocak 2026 güncel fiyatlar

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 41.256,00 TL
Satış: 41.513,00 TL

Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar? 11 Ocak 2026 güncel fiyatlar

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.773,85 TL
Satış: 6.030,39 TL

Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar? 11 Ocak 2026 güncel fiyatlar

ONS ALTIN

Alış: 4.508,22 dolar
Satış: 4.508,84 dolar

Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar? 11 Ocak 2026 güncel fiyatlar
