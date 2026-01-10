İslam Memiş'ten yatırımcıları düşündürecek sözler: Kota kalkarsa altın en az bin lira düşer

Son yıllarda piyasaların tartışmasız en çok kazandıran yatırım araçlarından biri haline gelen altın için 2026 için nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor.

TGRT Haber'in Medya Kritik programına katılan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yılın ikinci yarısında altın için ortaya çıkacak durumu açıkladı.

"Uluslararası piyasalarda savaş var, belirsizlik var, merkez bankaları faiz indiriyor ve dolayısıyla da fiyatlar zaten dünya genelinde ons altın yüzde 74 yükseldi ve bugün 4 bin 500 dolar seviyesinde haftayı da yine 4 bin 500 dolar seviyesinden tamamlıyor." sözleriyle piyasa değerlendirmesi yapan Memiş, sözlerinin devamında yine uluslararası gelişmeleri işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Hafta sonu İran'a bir müdahale gelirse bu tekrar savaş riskiyle birlikte yukarı yönlü hareketler ki haziran ayına kadar teknik olarak 4 bin 800-4 bin 880 dolara kadar ons altın tarafında zaten riskler yükselişlerin devam edeceğini işaret ediyor."

"EN ÇOK KAHRETTİĞİMİZ OLAY ALTIN İŞÇİLİK ÜCRETİ"

Konuşmasında Türkiye'deki altın üretim işçiliğinin pahalı olması üzerinde duran Memiş şu cümleleri sarf etti:

"En çok kahrettiğimiz olay biz 5 bin dolar, 8 bin dolar, 12 bin 500 dolar böyle işçilik vermek çok zorumuza gidiyordu. Bu tür yasaklar veya hamleler yapılmadan önce finansal piyasalarda sektörleri ayrı düşünmek lazım, vatandaşları ayrı düşünmek lazım. Aslında böyle bir hamle yapmadan önce hazırlık yapılması gerektiğini düşünüyorum ki kamu zarar etmesin.

"KİMİN MALINI 12 BİN 500 DOLAR İŞÇİLİKLE VERİYORSUNUZ?"

Siz kimin malına 12 bin 500 dolar işçilik veriyorsunuz? Yapmayın, bekleyin, sabredin dedik. Biz bunu en son 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gördük.

Yine sosyal medyada hükümete kindarlık yapanlar, kalemşörler, sürekli şöyle olacak, böyle olacak, Türkiye battı, yandı, kül oldu diye herkes Kapalıçarşı'ya hücum etmişti. Yine aynı şekilde dört tane fotoğraf paylaştılar. Millet gaza geldi, Kapalıçarşı'ya gitti. Altın kuyrukları oluştu. Zaten piyasa altın yok, zaten ithalat yasağı var. Bunu körüklemeye devam ediyorlar.

Vatandaşlarımıza diyorum ki: Bakın, teknik piyasanın teknik okuması var. Teknik okuma bize diyor ki: Yılın ilk yarısına kadar yine dışarıda jeopolitik riskler devam ediyor. Yine Amerika Merkez Bankası başta olmak üzere Merkez bankaları faiz indirimine devam edecek. Yine bir sancılı süreç var. Dolayısıyla değerli metaller tarafında da yoğun bir talep oluşuyor. İnsanlar da dünya genelinde merkez bankaları ve bütün şirketler altın, gümüş gibi emtialara giriş yapıyor ve kendini güvende hissediyor."

"KOTA YASAĞININ KALKMASINI BEKLİYORUM"

2026'nın ikinci yarısı için farklı bir durumun oluşacağına işaret eden Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Yılın ikinci yarısında bakın farklı bir senaryo görebilirsiniz. Ben kotanın kalkmasını bekliyorum. Kota kalkması demek gram altın TL fiyatı mesela şu an itibariyle 6 bin 374 lira en az 100 lira geriler.

Şimdi uluslararası piyasalarda bu ons altının gerilemesi ile birlikte haliyle gram altın tarafı ons altın ne kadar çekilirse gram altın da o kadar çekilir.

Kasım ayında vatandaşlara dedim ki işte 2026 yılı için hazırlığınızı böyle yapın. Ve uyarılarımın bir tanesi de kota kalkabilir. Yani sektör temsilcileri bu mesajı verdi. Kota kalktığı zaman da haliyle o köpük işçilik köpüğü alındıktan sonra bu haber akışı ile birlikte 100 lira, 100 lira, 100 lira... Hemen bir anda 12 bin 500 dolar işçilik olmuyor.

3 bin dolar yapıyorlar, 5 bin dolar yapıyorlar, 8 bin dolar yapıyorlar. Bu sefer işçilikler kapandığı zaman da 100 lira düşer, 200 lira düşer, 300 lira düşer. Böyle kademe kademe düşüşler devam eder.

"ONS ALTIN YÜKSELİRKEN GRAM ALTIN NEDEN YÜKSELMİYOR?"

Bugün sosyal medya mesajımda altın yatırımcılara mesaj verdim. Dedim ki arkadaşlar uluslararası piyasalarda ons altın yüzde 1 yükselirken gram altın ne oldu da yükselmiyor? Bakın ons altın yükseliyor, gram altın yükselmiyor.

"İŞÇİLİK GERİLEDİKÇE GRAM ALTIN YÜKSELMİYOR"

Çünkü ons altındaki 9 bin dolar işçilik 5 bin dolara geriledi. İşçilik 3 bin dolara geriliyor. Bu işçilik geriledikçe ons altın yükselse de gram altın yükselmiyor. Zaten gram altının üzerinde bir işçilik var.

"BAKANLIK KARAR ALDIĞINDA EN AZ BİN LİRA DÜŞÜŞ OLUR"

Hazine Maliye Bakanlığı resmi olarak böyle bir haber yayınladığı zaman sadece işçilikten dolayı gram altın tarafında en az bin liralık bir gerileme olabilir."