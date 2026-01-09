İslam Memiş’ten altın ve gümüş için tufan uyarısı: Asıl fırtınaya hazır olun!

Finansal piyasaların Venezuela hamlesini zaten beklediğini belirten Memiş, zamanlamanın belirsiz olduğunu ancak sonucun sürpriz olmadığını söyledi. Memiş, "Finansal piyasalar Venezuela hamlesini zaten bekliyordu. Zamanlamasını bilmiyordu; sabah mı olur, akşam mı olur, onu bilmiyordu ama sonuç itibarıyla oldu. Ve bu bir savaş, kan dökülerek gerçekleşmedi. Bir operasyondu. Gittiler, aldılar, muhtemelen teslim ettiler ve bitti. Piyasalar çok sert bir şekilde tepki vermedi" dedi.

