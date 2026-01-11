YPG'den temizlenen Şeyh Maksud Mahallesi'nde dehşete düşüren görüntüler! Hastaneyi üsleri haline çevirdiler

Suriye’nin Halep kentinde yer alan Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör unsurlarından temizlenmesinin ardından, terör örgütü YPG’nin işgal sürecinde askeri karargah olarak kullandığı Yasin Hastanesi'nin son durumu kayıt altına alındı. Mahalle merkezindeki bu sağlık tesisine "Halit Fecir" adını vererek bir terör merkezine dönüştüren örgütün geride bıraktığı lav silahları, roketatarlar, mühimmatlar ve hücum yelekleri dikkat çekerken, binanın tüm bölümlerinin patlayıcı düzeneklerle tuzaklandığı bildirildi.

BÖLGEDE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI DEVAM EDİYOR

Hastanenin alt katlarında teröristlerce kazılan ve tahrip gücü yüksek bombalarla donatılan tünellerin oluşturduğu güvenlik riski nedeniyle, Suriye güvenlik birimlerinin bölgedeki giriş çıkış kısıtlamaları devam ederken, uzman ekiplerin içerideki patlayıcıları etkisiz hale getirmek için titiz bir inceleme yürüttüğü öğrenildi.