Suriye'nin Halep şehri terör örgütü YPG'den temizlendi: Yeniden huzur ve güven ortamı hakim

Suriye'nin Halep şehri terör örgütü YPG'den temizlendi. Suriye ordusunun operasyonları sonrası bölgede yeniden güvenlik ve istikrarın kademeli olarak tesis edildiği belirtildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 11:13

Suriye'nin Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucu köşeye sıkışan terör örgütü YPG mensubu son grup da bölgeden tahliye edildi.

Suriye'nin Halep şehri terör örgütü YPG'den temizlendi: Yeniden huzur ve güven ortamı hakim

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Halep Valisi Azzam el-Garib, "Şehrimizde endişe dönemi geride kaldı. Halep bugün halkının birliğiyle güçlü, iradesiyle korunmuş ve güvendedir." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Halep şehri terör örgütü YPG'den temizlendi: Yeniden huzur ve güven ortamı hakim

''HUZUR VE GÜVEN YENİDEN TESİS EDİLDİ''

Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde güvenliğin kademeli olarak yeniden istikrara kavuştuğunu ifade eden Halep Valisi, kentte huzur ve güven ortamının yeniden tesis edildiğini söyledi.

Güvenliğin kalıcı hale getirilmesi için sahadaki çalışmaların sürdüğünü belirten Garib, halkın normal yaşama dönebilmesi için ilgili kurumların tüm mahallelerde kesintisiz şekilde görev yaptığını kaydetti.

Suriye'nin Halep şehri terör örgütü YPG'den temizlendi: Yeniden huzur ve güven ortamı hakim

Halep Valisi Garib, "Halep bugün güvendedir. Allah’ın izniyle yarınları daha da istikrarlı olacaktır." şeklinde konuştu.

SURİYE'DE NELER OLDU?

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Suriye'nin Halep şehri terör örgütü YPG'den temizlendi: Yeniden huzur ve güven ortamı hakim

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

Suriye'nin Halep şehri terör örgütü YPG'den temizlendi: Yeniden huzur ve güven ortamı hakim

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

#Dünya
