Suriye ordusundan YPG'ye son darbe! Halep teröristlerden temizlendi

Suriye ordusu terör örgütü YPG'nin Halep kentindeki işgaline son verdi. 2 gün önce başlatılan nokta operasyonla örgütün sıkıştığı son mahalle olan Şeyh Maksud kurtarıldı. Suriye ordusu, YPG tarafından kullanılan ağır ve orta ölçekli silahları ele geçirdi. YPG'li teröristler otobüslerle Fırat'ın doğusuna tahliye edildi.

Suriye'nin Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucu köşeye sıkışan terör örgütü YPG mensubu son grubun, ülkenin kuzeydoğusuna tahliyesinin başladığı bildirildi.

KONVOYLAR HALİNDE TAHLİYE EDİLDİLER

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, mahallede mevzilenen terör örgütü YPG/SDG mensupları, tahliyeyi kabul etmelerinin ardından 6 otobüs ve 7 ambulanstan oluşan konvoyla "Avared" adı verilen tahliye noktasından hareket etti. Konvoy, buradan havalimanı yoluna girerek Fırat Nehri üzerindeki Tabka ilçesine yöneldi.

Suriye ordusundan YPG'ye son darbe! Halep teröristlerden temizlendi

Akşam saatlerinde ise Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki Yasin Hastanesi'nde konuşlanan YPG/SDG mensubu bir grup teröristin de aynı bölgeye tahliye edildiği öğrenildi.

Suriye ordusundan YPG'ye son darbe! Halep teröristlerden temizlendi

2 MAHALLE YPG'DEN TAMAMEN TEMİZLENDİ

Böylece, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinin terör örgütü YPG/SDG unsurlarından tamamen temizlenerek, Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği kaydedildi.

Suriye ordusundan YPG'ye son darbe! Halep teröristlerden temizlendi

SON TERÖRİST GRUP DA HALEP'TEN AYRILDI

Suriye devlet televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Şeyh Maksud'dan çıkan bu grup, Halep kentinden ayrılan son YPG/SDG'li teröristler oldu.

Suriye ordusundan YPG'ye son darbe! Halep teröristlerden temizlendi

Tahliye edilen teröristlerin götürüleceği Tabka ilçesi, Fırat Nehri'nin batı kıyısında, YPG/SDG'nin işgali altında bulunan bölgede yer alıyor.

Suriye ordusundan YPG'ye son darbe! Halep teröristlerden temizlendi

Suriye ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki tüm askeri operasyonların dün yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu duyurmuştu.

İşte Suriye'de orduyla YPG çatışmasına Türkiye'nin bakışı! Kandil ve Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bir detay var
