Suriye Halep'i nasıl temizledi? Yılmaz Bilgen YPG'li teröristle konuştu! Sözde komutanları Türk çıktı: Kandil detayı sarsıcı

10 Mart Mutabakatı'na uymak yerine ayak diremeyi seçen terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG, Halep'te yuvalandığı bölgelerden Suriye ordusunun başarılı operasyonuyla çıkarıldı.

Bölgede şimdi nasıl bir durumun oluşacağı merak edilirken durumu yerinde inceleyen ve neredeyse tüm gelişmelere tanıklık eden Türkiye gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen, Gülden Kalecik Demirtaş'ın sunduğu Gündem Özel programında çok önemli bilgiler paylaştı.

"HALEP'TEKİ SAVAŞI YÖNETEN BİR TÜRK"

Suriye'den katıldığı yayında çatışma sürecinde yer alan bir YPG'li teröristle konuştuğunu belirten Bilgen "Halep'teki savaşı yöneten Türk kökenli bir Kürt." dedi.

Bilgen ayrıca YPG'nin Halep Valiliği binasına drone’lu saldırısıyla ilgili önemli bir bilgi vererek saldırı sırasında içeride Aile Bakanı'nın açıklama yaptığını ve ateşkesin yanında Kürtlerle ilgili barış mesajı verdiği sırada olayın gerçekleştiğini aktardı.

"HALEP'E ÇOK BÜYÜK BİR SALDIRI PLANLAMIŞLAR"

7 yıldır YPG'nin içinde olan teröristle görüşmesi hakkında konuşan Bilgen "Çok çarpıcı bilgiler verdi bu militan." diyerek şu cümleleri sarf etti:

"Aslında Halep'e saldırmayı düşünmüşler. Çok büyük bir saldırı planlamışlar. Aslında bunu ilk denemesini de yaptılar ama onun da kırılma anı çok enteresan.

Operasyondan kısa bir süre önce Halep'e saldırıp komple Halep'i yakmayı düşünmüşler. Bu gerilimin içerisinde bunlar demişler ki madem öyle biz saldıralım. Halep'i ele geçiremesek de komple boşaltalım, yakalım, yıkalım. Hani ölüyorsak da öyle ölelim denmiş.

"ÇÖZÜM SÜRECİNDE ÇOK FAZLA MİLİTAN GELMİŞ"

Militan sayısı, buradaki yönetim kadrosu, içeride yaptıkları silah endüstrisi, dışarıdan gelenler, özellikle Irak yani bu biz çözüm süreci de çok farklı şeyler konuşuyoruz ama çözüm sürecinde çok fazla militan gelmiş. Şeyh Maksud'dan bahsediyorum. Kamışlı'dan bahsetmiyorum. İşte Şeddadi'den bahsetmiyorum. Rakka, Deyrizor'dan bahsetmiyorum.

"YENİ SÜREÇTE KANDİL'DEN ÇIKAN TERÖRİSTLERDEN 60-70 TANESİ BU DÖNEM GELMİŞ"

Bu yeni süreçte Kandil'den çıkan teröristlerden 60-70 tanesi bu son dönemde gelmiş. Çok enteresan başka bir detay daha vereyim size. Normalde aslında burada bir tahliye kanalı açıldı. Halsa'ya kadar, Tabka'ya kadar bir hat var burada. İşte Der Hafir hattı.

"TÜRKİYE BU İŞİN KANSIZ OLMASI İÇİN ÇOK UĞRAŞTI"

Türk istihbaratı, bu işin kansız olması için çok uğraştı. Türkiye'den yardım istediler ve Türkiye bu konuda gerçekten İbrahim Kalın Bey çok büyük gayret sarf etti ama öyle bir tuzak hazırlamışlar ki 'Biz çekiliyormuş gibi yapalım. Burada işe yaramaz PKK sempatizanlarını otobüslere bindirelim. Burada bir insani koridor açalım, otobüsler gitsin ama o arada da biz tekrar geri 3-4 bin kişilik yeni kuvveti Halep'e sokalım.' Böyle bir hesap yapmışlar ve bunların çoğu Iraklı yani PKK'nın Kandil kadrosu.

"2.5 AYLIK DİRENİŞ PLANLAMIŞLAR"

Onun dışında daha daha çılgın şeyler planlamışlar. Bu bütün planlarını bozdu. Bu kadar beklemiyorlardı. Özet olarak şunu söyleyeyim. 2.5 aylık falan bir direniş planlamışlar."

"BAŞIMIZDAKİ KOMUTAN HENDEK PROVOKASYONLARINDA SAVAŞMIŞ"

Konuştuğu YPG'li teröristin kendisine "Başımızdaki komutan Hendek savaşında savaşmıştı." dediğini aktaran Bilgen "Hendek provokasyonlarında bulunmuş. Hatta orada yaralanmış, şu an Halep'teki örgütün komutanı. Hendek stratejisini çok önemsiyordu diyor." ifadelerini kullandı.

BAHOZ ERDAL: HALEP'İ YAKIN

Teröristin, Kandil'den kendilerine emir geldiğini aktaran Bilgen "Diyorlar ki Bahoz Erdal kanalından 'Halep'i yakın' diyorlar, yani sağ çıkmayın." şeklinde konuşarak açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu arada Kamışlı'dan da sürekli İlham Ahmed kanalı yani biz Türkiye ile görüşüyoruz, Ankara ile görüşüyoruz, işte biz sizin sağ olarak çıkmanızı istiyoruz. Burada bir şansınız yok. Artık kontrollü ve güvenli bir şekilde çıkış koridoru açıyoruz diyor. Ve içlerinde kavga olmuş, çok ağır küfürleşmeler olmuş.

"TERÖRİSTLER KENDİ KAFALARINA SIKMIŞ"

Bahoz'un kadrosu ve İlham Ahmed'in ya da işte Mazlum Kobani denilen Ferhat Abdi Şahin'in talimatları arasında burada çok ciddi kavgalar olmuş ve tabii ki kalanlar yani 200 kişi en son kalmış. Bunlar DEAŞ'ın tabiriyle intihar timi olarak kalmışlar. Zaten Meşvel Yasin'de en son kalmışlardı. Ve çoğu da ölmüş.

Daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Çok daha çarpıcı bir şey. Bir çoğu kendisini öldürmüş. Yani kendi kendi kafalarına sıkmışlar. Bunların da sayısının az olmadığını söyledi."