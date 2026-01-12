Bursa'da otel yangını! Bazı vatandaşlar mahsur kaldı

Kategoriler
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir otelde yangın çıktı. Sebebi bilinmeyen yangında kısa sürede dumanların sarmasıyla henüz üst katlardaki vatandaşlar binadan tahliye edilemedi..
Binanın alt katında başlayan yangında ihbar üzerine itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı. Henüz binadaki kişiler dışarıya çıkarılamadı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale etmek üzere hazır bekletiliyor.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin yangını söndürme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.