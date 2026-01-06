Yangın ihbarına geldiler, mangal keyfiyle karşılaştılar! Antalya'da ilginç olay

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmandaki yangın ihbarının ardından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, duman çıkan daireye girdiklerinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Dairede yalnız yaşayan kişinin daire içerisinde yaktığı mangalda et pişirdiğini gören ekipler, yanan mangalın üzerindeki etleri aldı, mangalı ise binadan dışarı çıkartıp söndürdü. O anlar, ekiplerin olay yeri kamerasına yansıdı...