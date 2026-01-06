Ehliyet sınavından 7’inci kez kalan genç ortalığı birbirine kattı; O anlar kamerada!

İstanbul Avcılar’da geçtiğimiz Pazar günü Yeşilkent Mahallesi’nde yaşanan olayda, bir yıldan uzun süredir ehliyet almak için kursa giden ve 6 kez direksiyon sınavına giren Emirhan Demir, çeşitli nedenlerle elendi. 7’inci direksiyon sınavına ise abisi ve arkadaşları da katılan Demir, bu seferde park yaptığı sırada çizgiye değdiği iddiasıyla tekrar elendi. Bu duruma "Çizgiye değmedim" diyerek tepki gösteren genç ortalığı birbirine kattı. Yakınları ile birlikte Demir, direksiyon eğitmeni ve sınav sorumlularına tepki gösterdi. Uzun süren o tartışma anlarını da videoya çekerken, komisyon üyelerinin kendini bilerek bıraktığını ve buradan maddi menfaat sağladığını iddia etti. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.