Alkollü sürücü faciaya davetiye çıkardı! Bariyerlere öyle bir çaptı ki...

Edirne girişindeki tır kantarı mevkiinde meydana gelen olayda, İstanbul yönünden Edirne istikametine otoyolun ters şeridinde yüksek süratle ilerleyen A.T.Ç. idaresindeki 22 AR 654 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ile araçtaki bir yolcu yaralanırken, o esnada yol kenarında çalışma yürüten iki Karayolları görevlisi ve karşı istikametten gelen diğer sürücüler büyük bir facianın eşiğinden son anda kurtuldu. İhbarın ardından bölgeye intikal eden jandarma ekipleri trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü A.T.Ç.’nin yapılan tetkiklerde alkollü olduğu tespit edildi. Dehşet anlarının saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdığı olayla ilgili olarak jandarma birimleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.