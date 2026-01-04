Alkollü sürücü ekipleri çileden çıkardı! Polislerden polis istedi

Antalya'da sulama kanalına yuvarlanan aracın alkollü sürücüsü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından alkol testi ve tedaviyi reddeden sürücü, sağlık ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ekiplerine "Paşam, emmioğlu" şeklinde hitap eden sürücü, kendisini ikna etmeye çalışan polislere "Emniyeti arayın, polis ekipleri gelsin" diyerek talepte bulundu. Daha sonra sürücü, alkol testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Sürücünün, daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine defalarca el konulduğu ve şu anda ehliyetsiz olduğu öğrenildi.